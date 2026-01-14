聘不到照服員⋯台大挺納外籍人力 護理師全聯會籲：限從事非專業工作

衛福部擬開放外籍照服員照顧各醫院急性病房看診，台大醫院院長余忠仁今表示，住院整合照顧計畫照服員難尋，支持此政策。護理師公會全聯會指出，依衛福部現行規畫，來台六年且取得照服員執照的外籍人士，才能投入醫院照護工作，但全聯會立場為護理專業不可被取代、不可被模糊，也不該被降階使用，將持續監督修法與相關配套。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，112年開始護理人力逐漸吃緊，衛福部提出住院整合照護計畫，開放醫院聘用照顧服務員，與護理師合作照顧病人，減輕病人家屬負擔，這與坊間所稱「護佐」不同，護佐、護理助理員等，是由各醫院自行聘用，照服員則是衛福部整合計畫中正式名稱，不過，目前該計畫涵蓋率不高，主要原因就是「聘不到照服員」。

陳麗琴表示，依衛福部現行規畫，外籍照服員要來台在住宿型長照、護理之家等長照領域從業六年，才能擔任急性病房照服員，因此他們在語言、文化適應上應無疑慮，且各家醫院聘用外籍照服員，還會提供訓練，幫助熟悉急性病人照護重點，但照服員與護理人力，應分級、分工，關鍵是「只能從事取代家屬工作」，包括餵食、換衣服、排泄物處理等非護理專業工作。

護理師公會全聯會強調，新制須避免本國人力被稀釋，不得動搖本國照服員與專業人力的主體地位，建議新制配套，應限特定病床、有申請「住院整合照護服務計畫」醫院適用，且必須有清楚的人力比例、工作內容與責任界線，不得以此作為壓低薪資或延宕改善勞動條件的理由，改善照顧工作薪資、工時、職場安全與留任誘因，不能因任何「補充方案」而被模糊或延後。

陳麗琴表示，盼人員補充制度，能達到護理、病人、家屬三贏，在確保病人安全前提下，由照服員處理非護理專業工作內容，可減輕護理人員負荷，讓其發揮臨床專業，而家屬也不再需要因為病人住院，而請假拋下工作，到醫院照顧患者，全聯會將持續協助分析，了解各科病人需求、需要照服員比率等，盼讓病人獲得最好照顧品質。