櫻桃價格大跳水 狂搶後怎清洗保存？專家指搞錯1步恐吃到農藥

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為嘉市果菜市場進口櫻桃。記者魯永明／攝影
圖為嘉市果菜市場進口櫻桃。記者魯永明／攝影

全球的櫻桃市場在2025年底價格暴跌，近期智利櫻桃的價格也持續下探，讓不少民眾搶買便宜櫻桃。上周末（10日）北部傳統市場已經出現「每台斤169元」的便宜價格，中部市場還有整盒4.5台斤只要690元的超殺優惠，換算每台斤只要153元。不過在享用櫻桃之際，專家提醒「也要注意清潔」，才不會把農藥殘留也吃下肚！

最近櫻桃價格會下降，源於櫻桃生產、出口國智利，該國提高了出口量，而且提前了銷售窗口期，在短時間內向市場販售大量的櫻桃，因此現在櫻桃供過於求，讓櫻桃從原本稀有的水果，變成一種主流水果，市場平均批發價已經從每台斤300元下殺到199元左右，跌幅高達30%，因此不止傳統市場跌價，零售通路像是全聯福利中心跟電商平台都下降。

智利櫻桃禮盒現在下殺到1.8kg為891元，全聯小時達300g小資包裝則下殺到129元，還有不少網友分享，在全聯門市看到一盒櫻桃特價279元，讓網友直呼「好嚇人」，讚嘆太便宜了。

不過在享用便宜櫻桃之前，也要注意清洗方式。毒理學專家招名威曾多次強調，清洗時「絕對不要用鹽水」，因為鹽水會改變滲透壓，反而導致附著在表皮的水溶性農藥更容易滲透進果肉裡，因此他表示「清水沖洗」是最直接，最簡單可以減少農藥殘留的方式，清洗時可先以清水浸泡數分鐘，盡可能讓農藥溶解在水中，倒掉水後，再用流動的清水沖洗15-20分鐘，讓水流沖走蔬果的殘留農藥。

最後是該如何保存櫻桃，才不會馬上腐爛？根據專營進口水果、批發團購的「芯鮮果精緻水果」在官網指出，櫻桃其實最怕水氣跟脫水，所以買回家後，不要直接整袋冰到冰箱內，正確做法：

1、保持乾燥：

不要先清洗櫻桃，因為碰到水的櫻桃很容易發霉，若有碰傷、破皮、已經偏軟的櫻桃，可以先吃掉。

2、鋪廚房紙保持乾燥：

在保鮮盒底部鋪上一層「乾燥廚房紙巾」，這樣可以吸收多餘的水氣，並防止櫻桃腐爛。

3、避免櫻桃脫水：

把保鮮盒放進冰箱冷藏時，櫻桃平鋪後，上層再鋪一張紙巾，並且一定要蓋保鮮盒蓋子，或者封上保鮮膜，避免因為冷風直吹櫻桃，導致櫻桃皺縮。

