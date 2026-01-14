櫻桃價格大跳水 狂搶後怎清洗保存？專家指搞錯1步恐吃到農藥

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

2026-01-14 13:42