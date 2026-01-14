過年不怕沒車用...北市裁決所春節便民 吊扣期滿在派出所就能領

農曆春節9天假期，台北市交通事件裁決所今宣布期間提供吊扣屆滿駕照、牌照發還便民服務措施。凡是裁決所執行吊扣駕、牌照案，其吊扣期滿翌日為2月14日至22日者，即日起可上裁決所官網或臨櫃登記，最後申請登記時間至2月12日下午5時。

裁決所表示，考量民眾春節期間可能有用車需求，經協調北市警察局中正二分局思源街派出所延續往年提供駕、牌照代發還服務，僅限裁決所執行的吊扣案件。如吊扣期滿翌日適逢春節期間，經向裁決所登記後，可攜帶身分證及吊扣執行單正本至思源街派出所洽領，但。

裁決所提醒，未完成登記者，請勿前往領取，未預約駕、牌照發還者則請於2月23日上班日後至裁決所領取。