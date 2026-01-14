快訊

颱風豪雨減產逾一成 雲林茂谷柑進入產季市場看俏

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
斗六茂谷柑受幾波冷氣團接力影響，加速果實轉色，近日已進入盛產。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市是茂谷柑產地之一，受去年颱風及連續豪雨影響，產地減產逾1成，產地價格較往年略漲，市公所將於1月24、25日在斗六膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節暨年貨市集促銷。

斗六茂谷柑受幾波冷氣團接力影響，加速果實轉色，近日已進入盛產，果農朱清輝表示，受去年7、8月因颱風及連續豪雨影響，部分果園果樹根系泡水受損，落果較多，產量約比去年減產1成多，且年節送禮需求較大的大果量少，但近日少雨，小果果實甜度更高，更具風味。

斗六茂谷柑種植面積約105公頃，因今年產量略減，市公所預估整體產量約1900噸，縣府農業處長魏勝德指出，市售價格每台斤約比去年貴2元左右。

斗六市公所今年結合在地果農推出優惠專案，供消費者選購，並將於1月24、25日在斗六膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節暨年貨市集，除展售茂谷柑、地農產及特色好物，另有節目表演、大地遊戲、手作及闖關活動。相關活動訊息請上市公所官網查詢。

雲林縣斗六市果農朱清輝表示，今年茂谷柑果實甜度更高，更具風味。記者陳雅玲／攝影
