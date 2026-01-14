近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

張靖表示，雖然多數患者症狀典型，但仍需留意少數「看似腸胃炎、實際卻另有病因」的情況。他分享一名近期就診的個案，該名病患因右側腹部疼痛前來看診，同時伴隨噁心、反胃等不適，起初也以為是急性腸胃炎所致。

然而，張靖指出，該名病患的症狀並不完全符合典型腸胃炎表現，加上疼痛位置偏向右腹，他不禁提高警覺，「直覺告訴我不太對勁」。經進一步以超音波檢查後，果然發現病患出現右腎積水，進一步確認是腎結石卡在輸尿管，導致尿液回流、引發疼痛。

張靖強調，腎結石造成的疼痛，有時會被誤認為腸胃不適，尤其當合併噁心、嘔吐等症狀時，更容易混淆。他也慶幸當下即時進行影像檢查，才能及早找出真正病因，避免延誤治療。