快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。示意圖／ingimage
醫師分享，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。示意圖／ingimage

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

張靖表示，雖然多數患者症狀典型，但仍需留意少數「看似腸胃炎、實際卻另有病因」的情況。他分享一名近期就診的個案，該名病患因右側腹部疼痛前來看診，同時伴隨噁心、反胃等不適，起初也以為是急性腸胃炎所致。

然而，張靖指出，該名病患的症狀並不完全符合典型腸胃炎表現，加上疼痛位置偏向右腹，他不禁提高警覺，「直覺告訴我不太對勁」。經進一步以超音波檢查後，果然發現病患出現右腎積水，進一步確認是腎結石卡在輸尿管，導致尿液回流、引發疼痛。

張靖強調，腎結石造成的疼痛，有時會被誤認為腸胃不適，尤其當合併噁心、嘔吐等症狀時，更容易混淆。他也慶幸當下即時進行影像檢查，才能及早找出真正病因，避免延誤治療。

腸胃炎 腎結石 超音波

延伸閱讀

體脂肪過剩恐增13種癌症風險 營養師：1常見指數過高成關鍵因素

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

舊電毯該怎麼處理？ 環保局揭正解：分類丟錯恐罰6000元

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

相關新聞

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設...

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預...

本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

衛福部擬開放外籍照服員，照顧各家醫院急性病房患者，部長石崇良證實，已向勞動部提案，預計119年可增加2千名照護人力。除照...

早餐別怕油！醫師曝「吃對脂肪」反助減肥 點名3食物穩血糖

許多人為了減肥，早餐刻意少吃甚至避開油脂，但家醫科醫師許書華指出，其實「早餐吃油一點」反而可能更有助於減重。她分享，只要選對脂肪來源，不僅不會發胖，還能讓燃脂效率提升、血糖更穩定。

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。