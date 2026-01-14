近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇
近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。
張靖表示，雖然多數患者症狀典型，但仍需留意少數「看似腸胃炎、實際卻另有病因」的情況。他分享一名近期就診的個案，該名病患因右側腹部疼痛前來看診，同時伴隨噁心、反胃等不適，起初也以為是急性腸胃炎所致。
然而，張靖指出，該名病患的症狀並不完全符合典型腸胃炎表現，加上疼痛位置偏向右腹，他不禁提高警覺，「直覺告訴我不太對勁」。經進一步以超音波檢查後，果然發現病患出現右腎積水，進一步確認是腎結石卡在輸尿管，導致尿液回流、引發疼痛。
張靖強調，腎結石造成的疼痛，有時會被誤認為腸胃不適，尤其當合併噁心、嘔吐等症狀時，更容易混淆。他也慶幸當下即時進行影像檢查，才能及早找出真正病因，避免延誤治療。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言