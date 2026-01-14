鎖定愛書人 台南市最大庄頭書店周六、日柳營「開張」

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
鎖定愛書人，南市最大庄頭書店周六、日將在柳營劉啟祥美術紀念館登場，將有逾30間獨立書店參與。記者謝進盛／翻攝
鎖定愛書人，南市最大庄頭書店周六、日將在柳營劉啟祥美術紀念館登場，將有逾30間獨立書店參與。記者謝進盛／翻攝

鎖定愛書人，台南市政府文化局16、17日將結合串聯近30間獨立書店、出版社、國家圖書館及文創輕食等，安排一系列活動，希望深入基層推廣書香，打造更便利愛書環境。

這項書香活動由新營曬書店參與本屆文化部「創新書市庄頭書展」計畫，安排在柳營區劉啟祥美術紀念館登場，突破傳統攤位形式，將書攤規畫為「圖像＆童書」、「文史」、「人」、「台語＆原住民＆新住民」及「現代文學」5大主題書櫃，並設置金鼎、金漫獎及柳營圖書館聯合選書區。

現場安排有Live Podcast，邀請作家楊富閔、阮劇團MC JJ及破億收聽Podcaster歐娜將到現場錄製，讓聽眾近距離「收聽書籍」，並由唸歌大師周定邦合作金音獎新聲楊舒雅，透過說唱藝術展開傳統與現代的人權對話。

同時有跨界走讀，邀請劉館場地主人劉耿一親自導覽；另與民生電氣合作，以電音走讀形式穿梭柳營代天院與柳營古蹟。

當天同步推出「南台灣特色書店地圖」，圖中暗藏謎語，結合劉啟祥畫作與願景，設計解謎遊戲。民眾們亦可提前造訪20間合作獨立書店蒐集專屬貼紙，於活動現場兌換購書券及「強尼甜點工藝」伴手禮禮盒。

新營曬書店創辦人張文彬說，為淡化閱讀嚴肅印象，本次活動特別安排一系列動態閱讀體驗，讓閱讀可以像聽八卦一樣輕鬆，也能透過手作與腳步深入地方脈絡。

獨立書店 圖書館 金漫獎

