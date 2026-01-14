比照台北市 雲林加碼補助健檢最高1520元

為鼓勵縣民踴躍參與整合性社區健康檢查，落實早期發現、早期治療，雲林縣府編列480萬元經費，宣布推出「整合性社區健康檢查加碼補助方案」，符合資格的民眾最高可獲補助1520元，預估約有5700名縣民受惠。

雲林縣衛生局今舉辦「雲林健檢加碼GO！身體健康有保固」記者會，縣長張麗善、副縣長陳璧君、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、衛生局長曾春美等人與會，張麗善宣布推出「整合性社區健康檢查加碼補助方案」呼籲民眾定期檢查，守護健康。

張麗善、陳璧君皆表示，依衛生福利部國民健康署2024年資料，雲林縣約有3成中年民眾血壓、血糖或血脂異常，慢性病風險不容忽視，面對超高齡社會來臨，縣府編列480萬預算，透過整合性健康檢查加碼補助最高1520元，希望提早發現慢性病、骨質疏鬆及癌症風險，落實早期發現、早期治療。這也是繼台北市之外，雲林是全台第二個推出加碼補助的縣市。

曾春美說明整合性社區健康檢查加碼補助內容，只要符合成人健康檢查資格，即可依年齡與性別加碼多項檢查項目。其中，設籍雲林縣40至64歲民眾，可加做CA19-9腫瘤標記、甲狀腺功能、甲狀腺刺激素及糖化血色素檢查；50歲以上男性可加做攝護腺特異抗原（PSA）檢查；40歲以上民眾另可接受胸部X光骨質密度AI分析等檢查，強化慢性病與癌症風險的早期篩檢。

衛生局自1月18日起結合5家責任醫院與基層診所，在辦理22場整合性社區健康篩檢，提供成人健康檢查，以及B、C型肝炎、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌等多項癌症篩檢，民眾可就近一次完成多項檢查，提升篩檢便利性與可近性。相關資訊可至雲林縣衛生局官網查詢，或洽各鄉鎮市衛生所了解詳情。 雲林縣衛生局今宣布推出「整合性社區健康檢查加碼補助方案」，符合資格的民眾最高可獲補助1520元，預估約有5700名縣民受惠。記者陳雅玲／攝影 雲林縣衛生局今宣布推出「整合性社區健康檢查加碼補助方案」，符合資格的民眾最高可獲補助1520元，預估約有5700名縣民受惠。記者陳雅玲／攝影