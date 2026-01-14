松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
松山車站。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設備故障冒煙，已緊急停機，並啟動排煙設備。

台鐵公司表示，今中午近12時許，松山站手扶梯機電設備故障冒煙，已緊急停機，維修廠商及119在旁監視並啟動排煙設備，未影響列車營運。

