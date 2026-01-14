剪黏傳統工藝保存者鄭盛宏辭世 文化部頒贈旌揚狀

許多人為了減肥，早餐刻意少吃甚至避開油脂，但家醫科醫師許書華指出，其實「早餐吃油一點」反而可能更有助於減重。她分享，只要選對脂肪來源，不僅不會發胖，還能讓燃脂效率提升、血糖更穩定。

2026-01-14 13:11