剪黏傳統工藝保存者鄭盛宏辭世 文化部頒贈旌揚狀
苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏2日辭世，享壽73歲。文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由鄭盛宏藝師遺孀鄭陳秋美代表受贈。
文化部文化資產局長陳濟民表示，鄭盛宏藝師從事剪黏工作超過半世紀，除掌握剪黏相關技術外，亦設立剪黏、交趾陶材料的生產工廠，積極研發胎土與釉藥，並且具備教學熱忱，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。
根據文化部發布新聞稿，鄭盛宏藝師曾參與竹南后厝龍鳳宮、彰化溪湖媽祖廟、北港朝天宮、獅頭山輔天宮等地超過300場寺廟剪黏泥塑工程，作品精於結合水彩釉與寶石釉，擅長人物架勢、熟於泥塑製作，富藝術價值。
新聞稿指出，鄭盛宏同時擅長泥塑、交趾陶等技藝，作品造形與釉色皆優美、堅固耐用，傳習弟子已有3代，2022年經苗栗縣政府公告認定為傳統工藝「剪黏」保存者。
