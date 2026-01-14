中榮無照廠商執刀案 院內調查報告尚未提交 衛福部：明天是最後期限
台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過三年。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，台中市衛生局已完成實地稽查，並將相關卷證移交地檢署深入偵辦；至於院方端的調查報告，衛福部要求中榮限期一周內提交，截止日即為明天下班前。
先前台中榮總有三名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少三年以上，粗估受影響至少180名病人。另外，其中有一名醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀。
當時衛福部回應，若查明確有非醫師、無相關執業資格者實際執行手術行為，即已構成密醫，將依「醫師法」第28條處分，最重可處六個月以上、五年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。醫院端也要負責，依「醫療法」第108條規定，醫療機構若容留密醫執行醫療業務，可處五萬元以上、50萬元以下罰鍰，並視違規科別，處以一個月以上、一年以下停業處分；情節重大者，最嚴重可廢止其開業執照。
劉玉菁今回應，台中衛生局日前接獲檢舉後，已第一時間派員前往中榮實地調查，根據衛生局回報最新狀況，相關稽查結果與事證目前已全數移至地檢署偵辦，確認是否有違反「密醫罪」等情況。
劉玉菁說，醫院端的部分，已行文要求院方針對此案進行內部清查，並於一周內提交初步調查報告，衛福部目前尚未收到中榮的回函，期限至明天下班前，將待期限截止後有近一步資訊再對外公布。
