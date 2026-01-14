衛福部發布主權雲端8方針 強化醫療數據安全

衛生福利部今天發布「主權雲端八大指導方針」，宣告台灣數位醫療轉型新里程碑，透過強化數位建設與系統韌性，不只科技升級，更是攸關全民醫療安全的基本工程。

2026年剛開始，台灣已正式跨入「超高齡社會」的新階段，65歲以上人口數占20.06%。衛生福利部石崇良今天在衛福部舉辦的「主權雲應用發表會」致詞指出，超高齡社會帶來的健康負荷與照顧需求是最大挑戰。

為此，政府擬定4大努力方向。石崇良表示，第一，強化健康促進與預防保健，縮短國人不健康餘命；第二，推動「分散式照顧」，將醫療重心從醫院轉向社區與居家；第三，支付制度從「論量計酬」轉型為「價值導向」；第四，建構完善的數位基礎建設。

石崇良直言，這些改革若沒有數位建設打底，都是空談。健保累積了全體國人的健康歷程，是全球少見的資料寶庫，衛福部近年推動次世代醫療資訊平台與雲端化轉型，打通醫療資訊「煙囪」，提升互通效率、資安防護與系統彈性。

石崇良說，「主權雲」關鍵在於「信任、主權、韌性」，資料須全程加密、用途受限，系統設於境內並遵循台灣法規，同時具備抵禦攻擊的韌性與可稽核機制，才能在駭客攻擊或突發狀況下維持醫療體系穩定。

衛福部資訊處長李建璋補充，過去導入雲端多以效率與成本為考量，但在資安威脅日益嚴峻的今天，核心已轉向「數位主權」。衛福部體系每天處理數百萬筆處方箋、健保紀錄與臨床資料，這些是2300萬國民的「數位DNA」，首要任務就是確保在使用最先進工具的同時，不失去對數據的掌控與保護。

主權雲應用發表會邀集微軟（Microsoft）、谷歌（Google Cloud）及亞馬遜（AWS）全球3大雲端運算巨擘，以及法律與倫理專家，正式發布資訊處訂定的「主權雲端八大指導方針」宣告台灣醫療數位轉型新里程碑，並強調導入先進雲端技術的同時，必須守住國民數據主權。

此次公布的八大方針，明確訂出跨國業者進入政府服務市場的門檻，包括全程加密、用途限制、不可逆刪除、數據在地、人員主權、法治優先、數位韌性與透明稽核，建立以台灣為中心的雲端數位堡壘。