快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

聽新聞
0:00 / 0:00

2成病人手術隔天出院！台大醫院新型導管瓣膜置換術 病人不需住加護

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁（右）表示，該院2024年導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，病人傷口更小，結合多專科團隊，可減少住院時間，大幅提高安全性。圖左為病人王女士。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁（右）表示，該院2024年導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，病人傷口更小，結合多專科團隊，可減少住院時間，大幅提高安全性。圖左為病人王女士。記者林琮恩／攝影

我國正式進入超高齡社會，台大醫院指出，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，該院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」，心臟瓣膜疾病病人不須全身麻醉、不必入住加護病房，隔天即可出院，且傷口比傳統的經導管主動脈瓣膜置換術更小，經一年治療，發現病患逾3成手術後可直接轉往普通病房，近2成病人隔日就順利出院。

台大醫院院長余忠仁表示，心臟瓣膜會隨年紀退化，過去心臟瓣膜置換需進行開胸手術，待心臟停止後才能進行置換，台大2010年已導入經導管心臟瓣膜置換術，病人不必長期住院，恢復速度也加快很多，2024年導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，病人傷口更小，結合多專科團隊，可減少住院時間，大幅提高安全性。

台大醫院統計，使用「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minmalist TAVR）」病人，33%術後直接轉普通病房，不需住加護病房，19%病人隔日就順利出院。台大醫院心血管中心主治醫師林茂欣說，病人均住院時間僅3天，與傳統開胸手術平均5至10天住院相比大幅縮短，且可形成多贏局面，減少高齡長者院內感染，或臥床過久喪失行動能力，空出訂房也能提升周轉率，緩解急診壅塞。

林茂欣指出，國內實施個別醫院總額，使用這項新型瓣膜，可在同一治療情況下，減少病房使用，節省資源，對健保與醫院都是好事，此外，我國醫療產業碳排量高，住院一天相當於開車133至229公里碳排，住加護病房一天形同開車367至742公里，相當於開車繞半圈台灣，使用新型術式後，去年30位病人不用住加護病房，形同少開車繞行台灣15至30圈。

接受Minmalist TAVR手術治療的病人王女士說，她因心臟瓣膜疾病曾接受2次手術，第一次為傳統開胸手術，術後住院長達2周，其中約1周時間住在加護病房，且身體相當不適，「躺也不是、坐也不是」，第2次治療使用導管手術，第1天住院準備，第2天進行1.5小時手術，第3天就順利住院，回家後容易喘的症狀獲得緩解，幾天後就能騎車出門，觀察至今一切正常，沒有任何不適。

病人 台大醫院 手術

延伸閱讀

眼壓居高不下成失明隱憂 新型保羅青光眼導管成功除患

婦人兩頰腫塊憂心手術毀容 一檢查竟是罕見腮腺癌

「我今天願意加班」標語遭批情勒 彰基：非強制、年終加碼肯定

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳性侵3女 有反覆犯罪之虞延長羈押2個月

相關新聞

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預...

本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

衛福部擬開放外籍照服員，照顧各家醫院急性病房患者，部長石崇良證實，已向勞動部提案，預計119年可增加2千名照護人力。除照...

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

體脂肪過剩恐增13種癌症風險 營養師：1常見指數過高成關鍵因素

體脂肪過剩不僅影響外觀，還可能提高罹癌風險。營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」分享研究指出，現有科學證據已確認，體脂肪過剩與至少13種癌症風險增加之間，存在充足且明確的關聯性，且影響程度會因癌症類型、性別及荷爾蒙狀態而有所差異。

2成病人手術隔天出院！台大醫院新型導管瓣膜置換術 病人不需住加護

我國正式進入超高齡社會，台大醫院指出，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，該院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣...

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

今年是馬年，藍騎士藝術（Bluerider ART）推出《天馬 Pegasus》馬年特展，集結來自東、西方32國際藝術家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。