2成病人手術隔天出院！台大醫院新型導管瓣膜置換術 病人不需住加護

我國正式進入超高齡社會，台大醫院指出，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，該院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」，心臟瓣膜疾病病人不須全身麻醉、不必入住加護病房，隔天即可出院，且傷口比傳統的經導管主動脈瓣膜置換術更小，經一年治療，發現病患逾3成手術後可直接轉往普通病房，近2成病人隔日就順利出院。

台大醫院院長余忠仁表示，心臟瓣膜會隨年紀退化，過去心臟瓣膜置換需進行開胸手術，待心臟停止後才能進行置換，台大2010年已導入經導管心臟瓣膜置換術，病人不必長期住院，恢復速度也加快很多，2024年導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，病人傷口更小，結合多專科團隊，可減少住院時間，大幅提高安全性。

台大醫院統計，使用「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minmalist TAVR）」病人，33%術後直接轉普通病房，不需住加護病房，19%病人隔日就順利出院。台大醫院心血管中心主治醫師林茂欣說，病人均住院時間僅3天，與傳統開胸手術平均5至10天住院相比大幅縮短，且可形成多贏局面，減少高齡長者院內感染，或臥床過久喪失行動能力，空出訂房也能提升周轉率，緩解急診壅塞。

林茂欣指出，國內實施個別醫院總額，使用這項新型瓣膜，可在同一治療情況下，減少病房使用，節省資源，對健保與醫院都是好事，此外，我國醫療產業碳排量高，住院一天相當於開車133至229公里碳排，住加護病房一天形同開車367至742公里，相當於開車繞半圈台灣，使用新型術式後，去年30位病人不用住加護病房，形同少開車繞行台灣15至30圈。

接受Minmalist TAVR手術治療的病人王女士說，她因心臟瓣膜疾病曾接受2次手術，第一次為傳統開胸手術，術後住院長達2周，其中約1周時間住在加護病房，且身體相當不適，「躺也不是、坐也不是」，第2次治療使用導管手術，第1天住院準備，第2天進行1.5小時手術，第3天就順利住院，回家後容易喘的症狀獲得緩解，幾天後就能騎車出門，觀察至今一切正常，沒有任何不適。