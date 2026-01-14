早餐別怕油！醫師曝「吃對脂肪」反助減肥 點名3食物穩血糖

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐示意圖。圖／ingimage
許多人為了減肥，早餐刻意少吃甚至避開油脂，但家醫科醫師許書華指出，其實「早餐吃油一點」反而可能更有助於減重。她分享，只要選對脂肪來源，不僅不會發胖，還能讓燃脂效率提升、血糖更穩定。

許書華近日透過影片說明，根據刊登於《國際肥胖期刊》的研究指出，減重並不等於挨餓，尤其早餐若適度攝取脂肪，反而能讓身體的新陳代謝運作得更順暢。該研究是由美國阿拉巴馬大學所發表的，發現實驗老鼠經過一夜睡眠後，若第一餐攝取較高比例的脂肪，其代謝機制反而會更為正常。

她進一步說明，若將高碳水飲食放在早餐，晚餐再吃得較為豐盛，反而容易造成體重直線上升，同時影響葡萄糖耐受性，增加代謝症候群的風險。

對於網友好奇「那這樣聽起來，早餐吃蔥抓餅不是比吃饅頭還要可以幫助減肥嗎？」許書華則澄清，關鍵不在於油多或油少，而是油脂的品質。蔥抓餅不僅熱量高，所含的油脂屬於壞的脂肪，並不適合作為減重早餐。

她建議，理想的早餐應著重於「穩糖」概念，可選擇酪梨、無糖希臘優格與無調味堅果等健康脂肪來源，並搭配蛋白質攝取，例如加一顆蛋、吃幾顆堅果，而非單吃一塊麵包。這樣的搭配有助於避免血糖在一天開始時就爆衝，讓整天的能量與食慾表現更穩定。

