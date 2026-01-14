屏東潮州春節市集120小時不斷電 特區席外島攤商搶投標

屏東潮州春節市集已成為過年期間南台灣指標性市集，今年將從除夕夜開始直到大年初五凌晨，打造120小時「不斷電市集」。往年最受關注的特區目前已開始招標，將於16日上午開標；去年黃金位特一區以30萬9999元標出，今年有望打破紀錄。

去年潮州春節市集吸引超過32萬人次造訪，把小鎮擠得水洩不通。今年為了迎接全國各地前來的遊客，鎮公所已將周邊的停車場都規畫好，讓民眾可以快樂安心遊市集。今年共規畫特區47席、一般區363席，合計410席。

其中特區席是市集頭尾，或是路口等黃金節點，每年都吸引來自全國各地的攤商搶標。目前特區已開始招標，明天下午4時結標，後天上午10時開標。最受矚目的特一區，預估得標價有望打破去年30萬9999元的紀錄。

潮州鎮公所主秘王建元表示，今年領標者非常踴躍，公所今年特地加印300份標單，已快被索取完畢。除了在地攤商外，還有台北甚至是外島的攤商很早就打電話來詢問何時招標。

除了特區攤位，363席一般區攤位將於1月20日至22日開放登記，並於1月27日公開抽籤。其中有121席為潮州籍攤商保障席位，其他242席開放給外地攤商，公所歡迎全台各地攤商一同前來共襄盛舉。 屏東潮州春節市集今年將從除夕夜開始直到大年初五凌晨，打造120小時「不斷電市集」。圖／潮州鎮公所提供 屏東潮州春節市集今年將從除夕夜開始直到大年初五凌晨，打造120小時「不斷電市集」。圖／潮州鎮公所提供