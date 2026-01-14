快訊

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術家代英倫於《人群—回首》中以「白色」作為隱喻，探討人與馬之間關於精神本質與自由的關係。圖／Bluerider ART提供
藝術家代英倫於《人群—回首》中以「白色」作為隱喻，探討人與馬之間關於精神本質與自由的關係。圖／Bluerider ART提供

今年是年，藍騎士藝術（Bluerider ART）推出《天馬 Pegasus》馬年特展，集結來自東、西方32國際藝術家，以「馬」為創作主題，呈現73件全新藝術作品。展覽將於明天上午10時於全球線上平台同步啟動，並於倫敦、台北、上海及洛杉磯4地畫廊同步展出。

藍騎士表示，《天馬 Pegasus》有別於傳統生肖聯展形式，特別邀請來自東、西方的32位當代藝術家，創作73件以「馬」為題的繪畫、雕塑與裝置作品。德國藝術家魯普雷希特．馮．考夫曼（Ruprecht von Kaufmann）以冷暖色調交錯的筆觸，透過作品《The Boxer》呈現馬所帶來的視覺張力；藝術家代英倫於《人群—回首》中以「白色」作為隱喻，探討人與馬之間關於精神本質與自由的關係。

法國藝術家弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）的《Wild Horses》則以高彩度幾何色塊，轉化馬的形象為富有節奏感的抽象構成，喚起觀者內在的情感共鳴；藝術家李梁晨的《時空山谷》以青綠山水設色表現白馬立於宛若仙境的神秘意境，與自然合而為一。這些作品中的馬不僅是具體形體，更是精神狀態的投射—或奔馳於光影之間，或靜止於時間縫隙，透過線條、色彩與結構，傳遞生命的律動與意志的能量

藍騎士指出，藍騎士藝術承襲「騎士精神」，以東西方文化中天馬奔馳的生命能量為意象，作為新年度的藝術起點，串聯全球藝術愛好者與藏家，展開一場關於速度、靈性與自由的馬年敘事。《天馬 Pegasus》突破傳統畫廊的地域框架，串聯台北的人文深度、上海的城市能量、倫敦的歷史底蘊，以及洛杉磯的自由氛圍，體現藍騎士藝術 Bluerider ART「藝術融入生活」的全球視野。

●《天馬 Pegasus》展出作品於2026年1月15日上午10:00 (GMT+8) 全球線上同步呈現。線上展廳請點此

法國藝術家弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）的《Wild Horses》則以高彩度幾何色塊，轉化馬的形象為富有節奏感的抽象構成。圖／Bluerider ART提供
法國藝術家弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）的《Wild Horses》則以高彩度幾何色塊，轉化馬的形象為富有節奏感的抽象構成。圖／Bluerider ART提供

