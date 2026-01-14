快訊

全球核電占比下降 學者：台灣政治環境不利徹底淘汰核能

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色公民行動聯盟上午在台大校友會館舉辦《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版發表會，對外說明報告重點發現與其對台灣能源政策的啟示，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣（左起）、綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、台大機械工程學系終身特聘教授陳炳輝等人出席。記者曾學仁／攝影
綠色公民行動聯盟上午在台大校友會館舉辦《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版發表會，對外說明報告重點發現與其對台灣能源政策的啟示，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣（左起）、綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、台大機械工程學系終身特聘教授陳炳輝等人出席。記者曾學仁／攝影

綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心等今召開記者會，評析全球核電發展趨勢的權威年度報告《2025世界核能產業現況報告》。學者表示，台灣當前的政治環境不利徹底淘汰核能，但全球核電占比已降至8.8%，核電已是全球電力結構永遠的配角。

中研院社會學研究所副研究員彭保羅表示，盡管台灣最後一座反應爐已於去年正式停止運轉，但非核家園仍未竟全功，一來台灣社會對核能的支持態度在近年呈現回升趨勢，公眾態度也受到能源相關錯誤假訊息影響，甚至進一步削弱對再生能源的信任，甚至形成排斥情緒。

彭保羅說，當前政治環境也不利徹底淘汰核能，不僅立法院多數的在野立委主張重啟核三，部分產業領袖及賴清德總統的經濟顧問也同樣表達支持核能的立場，以及美國要求台灣擴大採購阿拉斯加天然氣、核能相關設備與技術等。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說，依據全球最新統計，2025年時的核電占比進一步下降至8. 8%，已被光電超越，雖然台灣核電支持者們常常提出COP 28時全球核能增為3倍的宣言，強調其在減碳的貢獻。但依據國際能源總署最新世界能源展望報告，在不同情境的核電占比都僅只維持在9％相較之下，若要達成淨零，2050年時再生能源的占比甚至要達到89％。

趙家緯說，若以成本分析，無論是美國、歐洲或是中國大陸，核電發電成本相較離岸風力與光電都欠缺競爭力。而各方寄望極深的小型模組化反應爐（SMR），事實上最樂觀的估計發電占比最多達到2％，對未來電力系統去碳化貢獻甚微，可以說核電已是全球電力結構中永遠的配角了。

核電 核能 再生能源

