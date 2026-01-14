人工生殖早產風險飆2.4倍、低體重2.3倍 民團：衝擊健保與特教資源

生殖醫學技術進步，因應台灣婚育面貌改變，衛福部廣徵各界意見，近日通過「人工生殖法」部分條文修正草案，行政院版擬放寬適用對象至單身女性與女同志伴侶，是否納入代理孕母仍是爭議。國教行動聯盟表示，人工生殖可幫助不孕症或高齡夫妻，但政府要詳細告知其早產、低體重風險，教育部更應該協助評估日後的特教資源，生了之後，養育責任更重大。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，人工生殖技術發展成熟，但既然是手術就有一定風險，而各國研究以及重要國際期刊資料顯示，人工生殖的早產風險飆2.4倍、低體重2.3倍。OECD最新統計數據指出，台灣在「早產」、「新生兒死亡率」與「低出生體重佔比」等關鍵指標上，不僅未見改善，反而持續惡化，甚至遠不及鄰近的日本與南韓。

王瀚陽指出，在現有母嬰照護體系已亮紅燈的情況下，政府若只顧衝刺生育數字，卻無視人工生殖潛藏的高風險，恐將讓健保與特教體系付出慘痛代價。衛福部高喊拚生育，但是修法過程卻未見教育部出席參與，且最了解第一線照顧困境的家長團體與特教團體都未受邀列席，忽視民眾的聲音。

「早產與低出生體重是導致兒童發展遲緩的重要危險因子。」王瀚陽說，早產與低出生體重的孩子在成長過程中，需要長期的醫療復健與特殊教育資源支持。目前特教生人數持續增加，且早療聯合評估大排長龍、特教老師師生比過高、特教資源嚴重不足。若因修法導致高風險新生兒數量大增，將對已經緊繃的健保體系與特教現場造成毀滅性衝擊。

王瀚陽強調，台灣新生兒健康指標正面臨「死亡交叉」，日本與南韓的低出生體重兒占比，近年控制平穩，分別為9.4%與6.7%。但台灣卻一路攀升，至2023年已高達10.94%，呈現明顯的惡化趨勢。而我國的新生兒死亡率居高不下，相較於日本0.8‰與南韓1.4‰的極力降低新生兒死亡率，台灣113年的新生兒死亡率為2.8‰，共374人，是日本的3.5倍、南韓2倍之多。

國教盟與全國各大家長團體呼籲，衛福部應優先檢討台灣新生兒死亡率與低體重率，並提出具體改善對策，而非貿然透過擴大人工生殖來「灌水」生育率。另外，政府應強制規範在進行人工生殖諮詢時，必須明確告知申請者關於「卵巢刺激對胎兒體重之影響」及「早產風險數據」，確保民眾知情權，而不是生了之後面對養育、教育壓力。

衛福部長石崇良表示，「人工生殖法」部分條文修正草案先朝向擴大放寬單身女性與女同志伴侶，保障生育自主。相信進行療程諮詢的個案，都能充分理解生育風險，再透過科技來圓夢生子。而代理孕母的部分還有一些爭議，必須要尋求社會的共識，考量兒童最佳利益，並包含如何杜絕階級的剝削，保障個人健康權。

石崇良說，人工生殖法已經多年未修，應該盡快進行，先從有共識的部分來修訂，解決少子女化的問題。至於代理孕母，無法達成共識的部分會先擱置，討論之後，有下一階段若需要再推動。