本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部擬開放外籍照服員，照顧各家醫院急性病房患者，部長石崇良證實，已向勞動部提案，預計119年可增加2千名照護人力。除照服員外，衛福部原預計開放外籍護佐，卻遭遇反彈。台大醫院院長余忠仁說，衛福部過去提出住院整合照護計畫，由本國籍護佐協助照顧病人，但受限薪資、工作型態，醫院聘人「有很大困難」，各國均已放寬外籍護佐，「台灣不該因特殊考量停滯不前。」

余忠仁表示，因應少子化趨勢，及產業型態改變，長照領域照服員明顯缺乏，我國正式進入超高齡社會後，人力需求愈拉愈大，「缺口會更加明顯」，且不僅醫療照護產業，各行各業均存在明顯人力缺口，國內製造業、營造業、服務業等，均依賴外外籍人力補足缺口，但在醫療服務領域，引進外籍人力的進展卻很緩慢。

從事照顧服務相關工作，需與病人、家屬密切接觸，是各界對引進外籍人力主要擔憂。不過，余忠仁說，歐美、日本等國，均已導入外籍人力投入病人照顧，且醫院中病人照顧，除臨床專業外，也有不少庶務型工作，如病房中打掃、病人餵食等層面，護佐可投入協助，但目前受限人力較少，不得不讓護理師協助，這些工作適合委託外籍照服員從事。

衛福部提出住院整合照顧計畫，開放各家醫院聘用本國籍護佐協助護理師照顧病人，不過，余忠仁表示，醫院聘用護佐薪資通常低於長照機構，且工作型態相對繁重，導致醫院聘用護佐上遭遇極大困難，台大醫院雖提升薪資，優化護佐工作內容及照顧模式，「但還是難徵人」，為優化護理師工作，讓護理師專注發揮專業，減輕庶務負荷，還是需要人力減緩，「呼籲開放外籍護佐。」

余忠仁表示，外界提出語言隔閡等問題，擔心外籍護佐無法與病人及家屬溝通，但實務上觀察，不少外籍看護國語能力好，只要工作範圍制定清楚，減少太過複雜的語言負荷，並清楚規定照顧內容，應該都能做到，「踏出第一步，就有機會改善整體照護人力缺口愈來愈大窘境」，開放外籍護佐需要宏觀政策協助，許多國家早已啟動，台灣不該因特殊考量，而停滯不前。

人力 病人 石崇良 勞動部 照服員 外籍人士

