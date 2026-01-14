快訊

騎得安心、租得放心！中市推自行車租賃定型化契約　

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市三大自行車專用道每年吸引800萬人次造訪，台中市府推出自行車出租定型化契約範本，呼籲業者落實消費保障措施。記者游振昇／攝影
台中市后豐鐵道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，2025年吸引超過800萬人次造訪。為進一步保障消費者權益、降低租賃糾紛，台中市政府觀光旅遊局推出「自行車／電動輔助自行車出租契約書」定型化契約範本，呼籲業者全面落實消費保障措施。

根據統計，自行車道租車糾紛常見車況爭議，例如煞車、輪胎問題；保險歸責如自摔、擦撞由誰賠；費用爭議包括不明費用、逾時扣款、遺失及合約糾紛有條款不公、未盡告知義務等。主要源於業者未提供足夠保障或租客未詳閱契約及檢查車況所致。

業者希望契約能明確界定雙方責任，特別是針對電動車納管後，業者需投保強制責任險、教導操作的義務，並反映在定型化契約中，以降低事故爭議，同時期望使用者能確實遵守交通規則與租賃規範，避免因人為疏失如酒駕、無照、超載、電池耗盡）導致業者受罰或蒙受損失。

中市觀旅局長陳美秀表示，目前沿線約有30餘家自行車租賃業者，市府特別邀集業者說明消費者保護法及自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項，協助業者清楚揭露租賃條件、保險內容、消費者權利義務及事故處理流程，讓租賃關係更透明、有所依循。

觀旅局指出，定型化契約範本是參考交通部觀光署國家風景區管理處實務經驗，並與消保官共同研議訂定，期望透過明確的契約內容，降低認知落差與爭議風險。

凡完成「投保資訊揭露」及「使用市府契約範本」兩項基本要件的租賃業者，將公告「台中觀光旅遊網」自行車專區，並結合線上宣傳與主題活動曝光，提供民眾安心選擇。

此外，針對后豐鐵馬道花梁鋼橋、九號隧道等部分路段救援不易的情形，觀旅局已請租車業者協助宣導消費者下載「消防防災e點通」APP，並留意自行車道里程與明顯標誌，以利緊急狀況發生時即時通報位置、提升救援效率。

