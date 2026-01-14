黃金價格猛飆 北市公營當鋪防贗品祭「祕密武器」20秒辨真偽
國際金價不斷攀升，黃金贗品製作技術已進化至錸合金，台北市公營當鋪為避免誤收假黃金，引進貴金屬分析儀輔助鑑定，比傳統火燒、水比重等鑑定方法精準且快速，不到20秒即可分辨黃金的成色和真偽。
北市財政局所屬的動產質借處是市府直營當舖業，為因應近年貴金屬市場變化並強化風險控管，今年引進貴金屬分析儀以科技輔助質物鑑定，提升鑑定準確度並為鑑定作業多增加一道防線。
動質處長林昆華指出，近年因國際金價持續攀升，黃金贗品製作技術及態樣不斷翻新，真假金摻雜，已進化至錸合金，傳統的鑑定方式，包括用感觀，延展性，還有比色石、火燒、水比重等鑑定方法，已經遇到瓶頸，不易辨識真偽。
林昆華指出，動質處共採購6台放置在北市各營運據點，一台約65萬元，總價約388萬，貴金屬分析儀除了鑑定黃金的比例、成色，還可分析白銀等約30種貴金屬，以有效防範誤收黃金贗品或成色不足之貴金屬，確保收質物品之正確性。
由於金價愈來愈高，黃金贗品的技術愈來愈好，林昆華指出，動質處雖然不是收購黃金，但民眾有時拿來典當的黃金品質參差不齊，貴金屬分析儀可以快速分析黃金含量比例，一方面對客戶也是一種保障，品質好的黃金，可以典當好的價錢。他強調，傳統的鑑定方式，還是會進行，最後一道把關，才會派上分析儀。
