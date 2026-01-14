影／人工生殖法修法 國教行動聯盟提3點呼籲

國教行動聯盟上午在台大校友會館舉行「人工生殖修法只管生、不管養，家長團體警告健保與特教恐崩盤」記者會，國教盟表示生育自主可以討論，但政策不能把風險外包給孩子，把成本外包給公共體系、把壓力丟給家長學校與教師。當早產與低出生體重等高風險比例已明顯偏高，政府就必須以「兒童最佳利益」為核心，把風險揭露、追蹤、配套量能與財政責任一併提出。

國教行動聯盟提出三點呼籲,基於保障兒童健康權益與維護教育資源永續,包括要先改善現況,誠實揭露風險,完善諮詢機制,評估社會衝擊,增置特教資源等。家長團體重申,孩子不是數字,每一個生命都值得被健康地對待。我們支持友善生養環境,但反對這種「只管生、不管養」,將風險轉嫁給孩子與社會的粗糙修法。