影／人工生殖法修法 國教行動聯盟提3點呼籲
國教行動聯盟上午在台大校友會館舉行「人工生殖修法只管生、不管養，家長團體警告健保與特教恐崩盤」記者會，國教盟表示生育自主可以討論，但政策不能把風險外包給孩子，把成本外包給公共體系、把壓力丟給家長學校與教師。當早產與低出生體重等高風險比例已明顯偏高，政府就必須以「兒童最佳利益」為核心，把風險揭露、追蹤、配套量能與財政責任一併提出。
國教行動聯盟提出三點呼籲，基於保障兒童健康權益與維護教育資源永續，包括要先改善現況，誠實揭露風險，完善諮詢機制，評估社會衝擊，增置特教資源等。家長團體重申，孩子不是數字，每一個生命都值得被健康地對待。我們支持友善生養環境，但反對這種「只管生、不管養」，將風險轉嫁給孩子與社會的粗糙修法。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言