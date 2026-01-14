快訊

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

婚姻協商未落幕！范姜彥豐遭爆「愛玩德州撲克」 輸贏萬元起跳

眼壓居高不下成失明隱憂 新型保羅青光眼導管成功除患

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
眼科醫師楊啓蘭筆指處即為青光眼發生位置。圖／童綜合醫院
眼科醫師楊啓蘭筆指處即為青光眼發生位置。圖／童綜合醫院

58歲陳姓患者罹患糖尿病已20年，近兩年視力模糊加劇，雖完成雙眼白內障手術，視力卻未見改善。經詳細檢查才發現,他的視野已大幅限縮，眼壓持續偏高，罹患的是糖尿病引發的新生血管性青光眼，所幸在童綜合醫院接受最新引進的保羅青光眼導管植入術後，眼壓已降至理想水平，也不再需要點用青光眼藥水，眼部不適症狀完全消失。

童綜合醫院指出，青光眼是全球導致不可逆失明的主要原因，病因在於眼壓過高造成視神經受損。由於早期症狀僅影響周邊視力，患者往往不易察覺，等到中心視力受影響時，病情多已進入晚期，治療難度大增。

眼科醫師楊啓蘭說，青光眼依病因可分為閉鎖性與開放性兩大類；閉鎖性青光眼多由白內障引起，進行白內障手術後大部分可痊癒；開放性青光眼則需長期控制眼壓，傳統治療以青光眼藥物為主，但所有藥物都有副作用，從局部的眼睛紅腫、破皮、眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，嚴重影響患者用藥意願。

楊啓蘭表示，陳先生在開始青光眼藥物治療後，雖然眼壓略有下降，卻開始出現眼睛疼痛、視力更加模糊等副作用，視野也持續惡化，輾轉求診至童醫院眼科，經評估後決定為其植入最新引進台灣的保羅青光眼導管植入術，大幅降低併發症。

楊啓蘭指出，青光眼不再被視為絕症，保羅青光眼導管植入物採用創新設計，將植入位置從傳統的前房向後移至睫狀溝或玻璃體腔，這項改良不僅大幅降低植入物造成的異物感，更基本消除了導管植入前房，可能對眼角膜造成的損害，為患者帶來更安全、更舒適的治療選擇

眼科醫師楊啓蘭表示，個案安裝保羅青光眼導管，眼壓降低且不需要點青光眼的藥水。圖／童綜合醫院
眼科醫師楊啓蘭表示，個案安裝保羅青光眼導管，眼壓降低且不需要點青光眼的藥水。圖／童綜合醫院

視力 眼壓 患者

相關新聞

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預...

本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

衛福部擬開放外籍照服員，照顧各家醫院急性病房患者，部長石崇良證實，已向勞動部提案，預計119年可增加2千名照護人力。除照...

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

體脂肪過剩恐增13種癌症風險 營養師：1常見指數過高成關鍵因素

體脂肪過剩不僅影響外觀，還可能提高罹癌風險。營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」分享研究指出，現有科學證據已確認，體脂肪過剩與至少13種癌症風險增加之間，存在充足且明確的關聯性，且影響程度會因癌症類型、性別及荷爾蒙狀態而有所差異。

2成病人手術隔天出院！台大醫院新型導管瓣膜置換術 病人不需住加護

我國正式進入超高齡社會，台大醫院指出，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，該院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣...

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

今年是馬年，藍騎士藝術（Bluerider ART）推出《天馬 Pegasus》馬年特展，集結來自東、西方32國際藝術家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。