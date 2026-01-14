眼壓居高不下成失明隱憂 新型保羅青光眼導管成功除患

58歲陳姓患者罹患糖尿病已20年，近兩年視力模糊加劇，雖完成雙眼白內障手術，視力卻未見改善。經詳細檢查才發現,他的視野已大幅限縮，眼壓持續偏高，罹患的是糖尿病引發的新生血管性青光眼，所幸在童綜合醫院接受最新引進的保羅青光眼導管植入術後，眼壓已降至理想水平，也不再需要點用青光眼藥水，眼部不適症狀完全消失。

童綜合醫院指出，青光眼是全球導致不可逆失明的主要原因，病因在於眼壓過高造成視神經受損。由於早期症狀僅影響周邊視力，患者往往不易察覺，等到中心視力受影響時，病情多已進入晚期，治療難度大增。

眼科醫師楊啓蘭說，青光眼依病因可分為閉鎖性與開放性兩大類；閉鎖性青光眼多由白內障引起，進行白內障手術後大部分可痊癒；開放性青光眼則需長期控制眼壓，傳統治療以青光眼藥物為主，但所有藥物都有副作用，從局部的眼睛紅腫、破皮、眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，嚴重影響患者用藥意願。

楊啓蘭表示，陳先生在開始青光眼藥物治療後，雖然眼壓略有下降，卻開始出現眼睛疼痛、視力更加模糊等副作用，視野也持續惡化，輾轉求診至童醫院眼科，經評估後決定為其植入最新引進台灣的保羅青光眼導管植入術，大幅降低併發症。

楊啓蘭指出，青光眼不再被視為絕症，保羅青光眼導管植入物採用創新設計，將植入位置從傳統的前房向後移至睫狀溝或玻璃體腔，這項改良不僅大幅降低植入物造成的異物感，更基本消除了導管植入前房，可能對眼角膜造成的損害，為患者帶來更安全、更舒適的治療選擇 眼科醫師楊啓蘭表示，個案安裝保羅青光眼導管，眼壓降低且不需要點青光眼的藥水。圖／童綜合醫院