全球核電商業總發電量創40年最低 環團：興建中核電廠集中在極權國家
綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心等今召開記者會，評析全球核電發展趨勢的權威年度報告《2025世界核能產業現況報告》。會中指出，2024年全球核能的商業總發電僅9%，為40年來最低，核電已逐漸失去作為有效減碳工具的競爭力。
《2025世界核能產業現況報告》於2025年9月在羅馬出版，中文摘要版則今於台灣正式發布。此次發布由綠色公民行動聯盟獲得官方授權主辦，全面評估全球核能產業的現況，除台灣外，也包含中國大陸、日本、韓國、俄羅斯、烏克蘭、法國、美國等發展趨勢。
綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷解析，盡管核能發電量達到歷史最高產出，但2024年全球核能的商業總發電僅9%，降到40年來最低，相較於1996年的17.5%高峰，減少了45%以上。而2005年至2024年間，全球有104座核電機組啟用和101座關閉，過去20年中，中國大陸啟用了51座反應爐，但其他地區的反應爐淨數量大幅減少48座，淨容量在此期間下降27GW。
陳詩婷說，全球至2050年預計有243座反應爐除役，即使有部分機組繼續研議，仍淨減少高達203GW裝置容量，全球核能的裝置容量在2027年至2029年就轉為負值。此外，去年4到6月全球太陽能發電連續3個月超過核能，核電均化成本已是大型太陽能電廠的3倍，而光電與風電裝置容量分別成長452GW和113GW，相比之下核電只淨增長5.4GW。
台大機械工程學系中申特聘教授陳炳輝說，2005年至2024年，全球核電量的成長幾乎都來自中國大陸，而民主國家新建核電廠的成本在近年大幅暴增，導致核電建置持續停滯，隨著再生能源的建置與儲能成本不斷下降，再生能源仍然是全球能源轉型的主要方向。
陳炳輝說，2025年仍在興建中的核電廠，幾乎都集中在極權體制國家，也就是除了少數極權國家撐場以外，整體運轉容量其實在持續下滑，甚至興建中的核電廠，還有約3成進度嚴重落後。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言