入冬風強林乾 玉山新中橫、南橫列火燒高風險區嚴防人為火源
冬天乾物燥、風勢轉強，玉山國家公園今天表示，冬季森林火災風險升高，9成起因與人為用火不慎有關，呼籲遊客提高警覺，避免一點火星釀成生態浩劫。
時序進入冬季，山區環境乾燥且風勢強勁，玉山國家公園管理處提醒，近期為森林火災高風險期，新中橫塔塔加以及南橫禮觀至埡口一帶，因適合臺灣二葉松、高山芒、巒大蕨等火燒適存植物生長，一旦遇到火源，更容易引發火燒並迅速擴散，成為園區防災重點區域。
依統計，台灣超過9成森林火燒肇因於人為用火不慎，包括亂丟菸蒂、焚香、燒紙錢等行為。一場人為火燒不僅破壞森林景觀，更會嚴重干擾自然生態系演替，即使火勢撲滅，森林復原往往需上百年，甚至上千年。
園方強調，依國家公園法規定，玉山國家公園內禁止焚燬草木或引火整地，未經核准不得露營、野炊、炊事或燃火，除指定吸菸區外全面禁菸，並嚴禁丟棄菸蒂及各類垃圾。玉管處呼籲，民眾進入園區應共同遵守規定，攜手為山林留下安全與永續的未來。
