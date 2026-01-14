婦人兩頰腫塊憂心手術毀容 一檢查竟是罕見腮腺癌

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
醫師透過腮腺切除手術及頸部旋轉皮瓣修補，不僅術後傷口幾乎不可見(左)，病人外貌亦不受影響(右)。圖／台北慈濟醫院提供
醫師透過腮腺切除手術及頸部旋轉皮瓣修補，不僅術後傷口幾乎不可見(左)，病人外貌亦不受影響(右)。圖／台北慈濟醫院提供

56歲陳女士2年前發現左側臉頰出現約4公分突起腫塊，一度擔心手術造成臉部外貌明顯凹陷甚至毀容，直到後來就醫經腮腺切除手術，證實罹患罕見腮腺癌二期，醫師再以頸部旋轉皮瓣修補技術，不僅替病患成功移除病灶，更維持面部的對稱，讓患者重拾自信。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺位於雙側耳下方，是人體主要分泌唾液的腺體，腮腺腫瘤約8成屬良性，但仍有2成為惡性，腮腺癌並沒有明確發生原因，據台灣癌症登錄資料，屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，當癌細胞侵犯周圍組織甚至出現轉移，嚴重可能危及生命。此外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。

蔡祐任說，考量患者外觀影響及腫瘤有惡性可能，先透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，術後最終病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第2期，後續經放射線治療後，患者恢復良好，無復發傾向，且外貌不受影響，重新找回自信。

蔡祐任表示，傳統手術後臉部常留下明顯凹陷，考慮到患者對外貌擔憂，所以採取「旋轉皮瓣手術」利用頸部皮下組織填補空缺，此做法不僅能維持外貌對稱，而形成的自然隔離層也能大幅降低術後常見異常冒汗的併發，並同步搭配顏面神經探測器輔助定位，確保在切除腫瘤與腮腺的過程中，避開掌管表情動作的神經功能。

醫師提醒，早期腮腺癌的5年存活率高達70%至90%，呼籲民眾若發現兩頰有不明腫塊，應盡速尋求專業診斷，切勿因恐懼手術外觀影響而延誤黃金治療期。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任為患者實施腮腺切除手術及頸部旋轉皮瓣修補技術，讓患者無須擔憂臉部凹陷，重拾自信。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任為患者實施腮腺切除手術及頸部旋轉皮瓣修補技術，讓患者無須擔憂臉部凹陷，重拾自信。圖／台北慈濟醫院提供
