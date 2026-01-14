婦人兩頰腫塊憂心手術毀容 一檢查竟是罕見腮腺癌

56歲陳女士2年前發現左側臉頰出現約4公分突起腫塊，一度擔心手術造成臉部外貌明顯凹陷甚至毀容，直到後來就醫經腮腺切除手術，證實罹患罕見腮腺癌二期，醫師再以頸部旋轉皮瓣修補技術，不僅替病患成功移除病灶，更維持面部的對稱，讓患者重拾自信。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺位於雙側耳下方，是人體主要分泌唾液的腺體，腮腺腫瘤約8成屬良性，但仍有2成為惡性，腮腺癌並沒有明確發生原因，據台灣癌症登錄資料，屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，當癌細胞侵犯周圍組織甚至出現轉移，嚴重可能危及生命。此外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。

蔡祐任說，考量患者外觀影響及腫瘤有惡性可能，先透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，術後最終病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第2期，後續經放射線治療後，患者恢復良好，無復發傾向，且外貌不受影響，重新找回自信。

蔡祐任表示，傳統手術後臉部常留下明顯凹陷，考慮到患者對外貌擔憂，所以採取「旋轉皮瓣手術」利用頸部皮下組織填補空缺，此做法不僅能維持外貌對稱，而形成的自然隔離層也能大幅降低術後常見異常冒汗的併發，並同步搭配顏面神經探測器輔助定位，確保在切除腫瘤與腮腺的過程中，避開掌管表情動作的神經功能。

醫師提醒，早期腮腺癌的5年存活率高達70%至90%，呼籲民眾若發現兩頰有不明腫塊，應盡速尋求專業診斷，切勿因恐懼手術外觀影響而延誤黃金治療期。