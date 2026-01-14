婦人兩頰腫塊憂心手術毀容 一檢查竟是罕見腮腺癌
56歲陳女士2年前發現左側臉頰出現約4公分突起腫塊，一度擔心手術造成臉部外貌明顯凹陷甚至毀容，直到後來就醫經腮腺切除手術，證實罹患罕見腮腺癌二期，醫師再以頸部旋轉皮瓣修補技術，不僅替病患成功移除病灶，更維持面部的對稱，讓患者重拾自信。
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺位於雙側耳下方，是人體主要分泌唾液的腺體，腮腺腫瘤約8成屬良性，但仍有2成為惡性，腮腺癌並沒有明確發生原因，據台灣癌症登錄資料，屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，當癌細胞侵犯周圍組織甚至出現轉移，嚴重可能危及生命。此外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。
蔡祐任說，考量患者外觀影響及腫瘤有惡性可能，先透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，術後最終病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第2期，後續經放射線治療後，患者恢復良好，無復發傾向，且外貌不受影響，重新找回自信。
蔡祐任表示，傳統手術後臉部常留下明顯凹陷，考慮到患者對外貌擔憂，所以採取「旋轉皮瓣手術」利用頸部皮下組織填補空缺，此做法不僅能維持外貌對稱，而形成的自然隔離層也能大幅降低術後常見異常冒汗的併發，並同步搭配顏面神經探測器輔助定位，確保在切除腫瘤與腮腺的過程中，避開掌管表情動作的神經功能。
醫師提醒，早期腮腺癌的5年存活率高達70%至90%，呼籲民眾若發現兩頰有不明腫塊，應盡速尋求專業診斷，切勿因恐懼手術外觀影響而延誤黃金治療期。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言