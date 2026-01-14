小心越長越醜！助孩子改善口呼吸 醫籲別貼「止鼾神器」：有窒息風險

醫師陳亮宇在臉書發布短影音提醒家長，孩童若長期以嘴巴呼吸，可能影響顎骨發育、牙齒咬合，甚至改變臉型，出現所謂「越長越醜」的情況。他指出，部分家長為了避免孩子張口呼吸，會自行購買網路上的「止鼾神器」或貼嘴膠帶，但若未釐清真正原因，反而可能帶來風險。

陳亮宇說明，新生兒在三個月以前大多以鼻子呼吸為主，但隨著年齡增長，部分孩童卻逐漸轉為口呼吸，背後關鍵原因往往是「鼻塞」。他指出，約有四到五成孩童有鼻子過敏問題，過敏引發的鼻塞會讓孩子無法順利以鼻子呼吸，只能改用嘴巴呼吸。

針對坊間流行的貼嘴膠帶做法，陳亮宇直言，這類方式在孩童身上不僅容易失敗，若孩子同時有嚴重鼻塞，將嘴巴封住反而可能造成呼吸困難，甚至增加窒息風險。尤其孩童表達能力有限，若感到不適也未必能即時反應，家長更需謹慎。

陳亮宇提醒，若發現孩子有長期口呼吸的情形，應優先帶至醫療院所，由專業醫師評估鼻腔結構與過敏狀況，而非自行嘗試網路偏方。他強調，只要妥善治療鼻塞與過敏問題，口呼吸的情況往往就能改善，呼籲家長切勿盲目購買來路不明的止鼾產品，以免對孩子健康造成反效果。