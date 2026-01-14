小心越長越醜！助孩子改善口呼吸 醫籲別貼「止鼾神器」：有窒息風險
醫師陳亮宇在臉書發布短影音提醒家長，孩童若長期以嘴巴呼吸，可能影響顎骨發育、牙齒咬合，甚至改變臉型，出現所謂「越長越醜」的情況。他指出，部分家長為了避免孩子張口呼吸，會自行購買網路上的「止鼾神器」或貼嘴膠帶，但若未釐清真正原因，反而可能帶來風險。
陳亮宇說明，新生兒在三個月以前大多以鼻子呼吸為主，但隨著年齡增長，部分孩童卻逐漸轉為口呼吸，背後關鍵原因往往是「鼻塞」。他指出，約有四到五成孩童有鼻子過敏問題，過敏引發的鼻塞會讓孩子無法順利以鼻子呼吸，只能改用嘴巴呼吸。
針對坊間流行的貼嘴膠帶做法，陳亮宇直言，這類方式在孩童身上不僅容易失敗，若孩子同時有嚴重鼻塞，將嘴巴封住反而可能造成呼吸困難，甚至增加窒息風險。尤其孩童表達能力有限，若感到不適也未必能即時反應，家長更需謹慎。
陳亮宇提醒，若發現孩子有長期口呼吸的情形，應優先帶至醫療院所，由專業醫師評估鼻腔結構與過敏狀況，而非自行嘗試網路偏方。他強調，只要妥善治療鼻塞與過敏問題，口呼吸的情況往往就能改善，呼籲家長切勿盲目購買來路不明的止鼾產品，以免對孩子健康造成反效果。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言