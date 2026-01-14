桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

桃園市長張善政上任後推低劑量電腦斷層肺癌篩檢，近3年時間完成5萬7935名個案並找到350名確診者，今宣布擴大篩檢對象，對象包括曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女，還有焚化爐、發電廠周邊40歲以上市民，績優醫事護理人員也首度納入保障，而50歲到65歲一般市民也有部分補助。

張善政指出，在桃園肺癌篩檢找到的350名個案中，近9成是早期個案，經治療和定期追蹤，存活率達到8、9成，而且大大減少醫療負擔，對個人或家庭都是好事。因為，今年決定擴大篩檢對象，照顧更多市民。

張善政表示，就曾經罹患肺結核或乳癌的婦女而言，市府不僅照顧他們，他們的二等親同樣適用篩檢辦法；至於績優醫事護理人員部分，則是參酌副市長王明鉅過去在台大醫院服務的經驗，有許多優秀的醫事護理人員把病患照顧得很好，但可能工作太忙，忽略了自己的健康，肺癌篩檢確診的比例非常高，因此首度納入對象。

桃園推肺癌篩檢，獲捐價值6、7千萬元的行動CT車，去年11月開始在各區巡迴，至今完成16場、271人篩檢查驗工作，今年目標200場，將深入偏鄉，彌平城鄉差距。

張善政說，除了擴大肺癌篩檢，市府也透過跨局處合作為民眾健康把關，例如經發局協助全市43處工業區勞工參與篩檢，勞動局提供暴露在重金屬、粉塵等高風險工作環境的勞工名單並督導改善，環保局則透過監控業者排放情況與輔導改善設備達到從源頭減少空汙目的。這些政策的出發點很簡單，就是把市民的健康與生活顧得更好。