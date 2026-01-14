體脂肪過剩恐增13種癌症風險 營養師：1常見指數過高成關鍵因素

體脂肪過剩不僅影響外觀，還可能提高罹癌風險。營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」分享研究指出，現有科學證據已確認，體脂肪過剩與至少13種癌症風險增加之間，存在充足且明確的關聯性，且影響程度會因癌症類型、性別及荷爾蒙狀態而有所差異。

趙強說明，本次參考的國際研究多以BMI（身體質量指數）作為「體脂肪過剩或肥胖」的定義標準，儘管BMI並非最精確的肥胖指標，但過去大量流行病學研究仍以此作為分析基礎，相關結果具有高度參考價值。

子宮內膜癌、食道腺癌 與肥胖關聯最強

研究顯示，部分癌症對體脂肪增加特別敏感，其中以子宮內膜癌的關聯性最為顯著。與正常體重女性相比，過重者風險約增加1.5倍，若BMI達40以上（第三級肥胖），罹癌風險更高達7.1倍。

此外，食道腺癌與腎癌同樣受到體重影響明顯。BMI超過40者罹患食道腺癌的風險，約為BMI低於25者的4.76倍；而肥胖者罹患腎癌的風險，則約為正常體重者的1.8倍，且男女皆有一致趨勢。

多種常見癌症 風險隨BMI上升

除了高度相關的癌症外，研究也發現，多數常見癌症的風險會隨BMI逐步上升。以每增加5kg/m²為計算單位，大腸直腸癌在男性中的風險約增加25%，女性則增加約10%；胰臟癌方面，肥胖者整體風險約為正常體重者的1.5倍。

更年期後乳癌亦與體脂肪過剩有關，但此關聯主要出現在未使用荷爾蒙替代療法（HRT）的女性身上，BMI每增加5kg/m²，風險約上升12%；使用HRT者則未觀察到明顯相關。

肝癌、膽囊癌、甲狀腺癌也受影響

研究同時指出，肥胖與肝癌、膽囊癌、甲狀腺癌、卵巢癌、多發性骨髓瘤、胃賁門癌及腦膜瘤等癌症，也具有「證據充足」的正相關關聯。例如，肥胖者罹患肝癌與胃賁門癌的風險，皆約為正常體重者的1.8倍。

至於前列腺癌，體脂肪過剩主要與「致命性前列腺癌」風險增加相關，而非整體發病率。

早年體重也有影響 慢性發炎是關鍵機制

趙強補充，25歲以前體脂肪過剩，也可能提高成年後罹患多種癌症的風險，但在更年期後乳癌方面，流行病學觀察卻顯示早年較胖者風險可能較低，顯示不同生命階段的體重影響仍相當複雜。

至於背後機制，趙強以「長期過度運轉的工廠」比喻，體脂肪過剩會引發慢性發炎、荷爾蒙失調及胰島素過高，最終導致細胞分裂失控，增加癌變風險。

全球約3.6%癌症與高BMI有關

整體而言，研究估計全球約3.6%的成人癌症病例，可歸因於BMI過高，在部分女性族群中甚至高達9%。趙強強調，維持健康體重、避免體脂肪過剩，是目前最具實證基礎、也最有效的癌症預防策略之一。