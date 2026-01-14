藝術家林智信辭世、享耆壽90歲 文化部頒贈旌揚狀

快訊

中央社／ 台北14日電
第6屆台南文化獎得主、台灣重要藝術家林智信（圖）去年12月31日清晨辭世，享壽90歲。（台南市政府提供）中央社
藝術家林智信去年12月31日辭世，享耆壽90歲，文化部藝術發展司長周雅菁今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林智信之子林俊良代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，林智信1936年生，自台南師範學校藝術科畢業後便投身美術教育與創作。他的創作理念深植於生活，作品反映深刻且真實的生命感受，以及台灣早期的鄉土情懷。

新聞稿指出，台灣鄉土記憶與宗教文化為林智信創作的重要元素，他以遒勁的刀刻技巧，再現台灣獨特人文風光，作品更受邀於多個國內外博物館展出。

除了版畫與油畫，林智信在泥塑、交趾陶、琉璃等創作上亦有深厚造詣，其多元且卓越的藝術成就，於2017年獲頒第6屆「台南文化獎」。

文化部表示，林智信的創作精神體現台灣藝術中深厚的人文情懷，作品更深刻實踐「藝術源於生活」的核心價值，其勇於跨越媒材限制的創作熱情，將永存於後人無限念想之中。

