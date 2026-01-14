影／零下1.2度凍成仙境！武陵農場清晨結霜起霧 遊客驚呼太美了

武陵農場今天清晨的低溫，反而出現在7時的零下1.2度，不只停車場內的汽車玻璃都結了一層冰霜，隨著太陽升起，望溪亭頂甚至吹起一陣陣霧氣，有如置身仙境一般，不少遊客見狀驚呼太美了！

武陵農場表示，因輻射冷卻效應，地表熱輻射散失，冷空氣滯留谷地，武陵農場地形有利此現象，常見於冬季冷氣團南下時，場內草地以及停車場的汽車玻璃都結了一層霜，特別是今天清晨7時出現零下1.2度最低溫，當暖陽照射下，隨著氣溫逐漸回升，望溪亭上的霜逐漸蒸發，並且散發陣陣白色霧氣，虛幻間宛如仙境。

武陵農場冬季氣溫經常低到零度以下，不僅望溪亭的白霜因陽光照射蒸發，水氣散發飄升為白霧；過去記錄包括2026年1月早期零下1.4度冰封藤花園，結合自動灑水系統，水滴凝結成冰珠或冰柱，經常形成「冰晶宮」奇觀，以及零下3.2度園區披銀霜，車內寶特瓶水結冰，都是武陵特有的冬季奇景，建議遊客清晨造訪觀賞白霜與冰晶。 武陵農場今天清晨隨著太陽升起，望溪亭頂甚至吹起一陣陣霧氣，有如置身仙境一般。圖／武陵農場提供 武陵農場今天清晨隨著太陽升起，望溪亭頂甚至吹起一陣陣霧氣，有如置身仙境一般。圖／武陵農場提供 武陵農場今天清晨隨著太陽升起，望溪亭頂甚至吹起一陣陣霧氣，有如置身仙境一般。圖／武陵農場提供