基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」
基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預計最快1月底前於基隆港東19碼頭開航，最慢農曆年前開航，並於開航前2周開賣。
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、周四、周日晚間11時從基隆出發；每周一、周三、周五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。
業者規畫，基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共分為7種房型，總計122間房、493個床位，包含皇家套房附有1張雙人床，可容納2人，總計2間，每房2.1萬元，每人1萬500元；豪華套房附有2張單人床，可容納2人，總計32間，每房1萬1200元，每人5600元，以上票價均不含碼頭服務費及其他稅金。
針對基隆-石垣島首航規畫，洪郁航說，原訂去年底開航，目前船上工程已完成9成，但因仍有部分客艙裝修工程還未完成 ，待驗收完畢後，還要到基隆海外海做空船試航檢測，盡量會在1月底前舉行開航典禮，準備好會再對外公布，最慢也會在農曆年前開航。
針對船票販售，洪郁航指出，一般船票開賣都是在開航前1個月，由於時程較趕，這次預計將於2周前開賣，讓旅行社有時間能提前包裝；至於淡季票價是否因此延後，他表示，目前淡季優惠還是到2月底，是否往後延還要跟日本船東討論。
