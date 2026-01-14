快訊

當2幼童面前殺死他們父母 高雄男仍不認罪！二審今判2個死刑

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆-石垣島航線預計最快今年1月底開航。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島航線預計最快今年1月底開航。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預計最快1月底前於基隆港東19碼頭開航，最慢農曆年前開航，並於開航前2周開賣。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、周四、周日晚間11時從基隆出發；每周一、周三、周五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。

業者規畫，基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共分為7種房型，總計122間房、493個床位，包含皇家套房附有1張雙人床，可容納2人，總計2間，每房2.1萬元，每人1萬500元；豪華套房附有2張單人床，可容納2人，總計32間，每房1萬1200元，每人5600元，以上票價均不含碼頭服務費及其他稅金。

針對基隆-石垣島首航規畫，洪郁航說，原訂去年底開航，目前船上工程已完成9成，但因仍有部分客艙裝修工程還未完成 ，待驗收完畢後，還要到基隆海外海做空船試航檢測，盡量會在1月底前舉行開航典禮，準備好會再對外公布，最慢也會在農曆年前開航。

針對船票販售，洪郁航指出，一般船票開賣都是在開航前1個月，由於時程較趕，這次預計將於2周前開賣，讓旅行社有時間能提前包裝；至於淡季票價是否因此延後，他表示，目前淡季優惠還是到2月底，是否往後延還要跟日本船東討論。

基隆港 石垣島 碼頭

延伸閱讀

高雄左營變電所鐵門夾死資深工程人員 台電深表遺憾

基隆里長李碧霞與亡夫聯名捐復康巴士 完成遺願

丈夫離世百日「化悲為愛」 基隆里長李碧霞捐贈復康巴士

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

相關新聞

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預...

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有趣的對比，昨晚的輻射冷卻...

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

今年第1號颱風洛鞍最快本周生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方1330公...

機場拿錯行李下場慘 林氏璧提醒出入境務必確認1事：可以避免悲劇發生

出國旅遊，務必確認不要拿錯行李。Threads有一名網友，他的友人在日本入境時拿錯行李，失主報案，最後賠償5萬元日圓和解...

藝術家林智信辭世、享耆壽90歲 文化部頒贈旌揚狀

藝術家林智信去年12月31日辭世，享耆壽90歲，文化部藝術發展司長周雅菁今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林智信之子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。