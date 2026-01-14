護產工會反倉促開放外籍照服員 石崇良：今年將擴增至3萬床至急需人力

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，住院長和照護計畫今年將擴增至3萬床，數量為目前全國7萬急性病床一半，編列預算從去年5億元，增至今年25億元，急需照服員人力，達到醫院有效管理、提升住院病人照顧品質、減輕護理人員工作負荷的三贏目標。記者沈能元／攝影
醫院護理人力短缺，衛福部擬在「住院整合照護計畫」開放外籍照服員及護佐，照護急性病房患者，台灣護理產業工會昨發出五點聲明，反對衛福部倉促開放醫院聘僱「外籍照服員」。工會表示，支持增加基層照護人力，但反對在制度與配套完全不清楚的情況下，倉促引進外籍人力，把風險與混亂丟給第一線基層承擔。衛福部長石崇良今表示，將與各界持續溝通，盼讓這個很好的政策，可以持續推動。

工會指出，照服員與護理佐理員在工作內容與職責上，本就不同，但衛福部在訂定「住院整合照護計畫」時，為了彈性使用人力，刻意將兩者混為一談。如今，石崇良卻說，只開放「外籍照服員」，不開放外籍「護佐」，這兩者如何拆分。憂心定位不清、權責不明，造成照服員、護佐及第一線護理師，被迫承擔管理、溝通與糾紛處理的責任，臨床負擔不減反增。

工會表示，該計畫至今仍未訂定合理人力比、未建立明確的工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、流動率極高。但衛福部從未正面回應，導致多數本國照服員寧可到機構、居家服務或自行接案，也不願意進入醫院做整合照護。

另，外籍照服員進入急性醫院病房，涉及病人安全與醫療品質的核心問題，包括語言溝通是否順暢、誰負責管理與督導、實際工作項目與專業界線如何界定，以及爭議與申訴機制如何運作。但福部至今未清楚說明。

工會認為，此政策最大的受益者是醫院，可以用更便宜、更不穩定的人力來填充照護需求。與此同時，移工承受更弱勢的勞動條件，病人與家屬承擔照護風險，照服員與護理師則承擔更多工作與壓力。石崇良宣稱這是「三贏」政策，實際上卻是「三輸一贏」。

衛福部長石崇良今參加「衛福部主權雲應用發表會」時接受訪問表示，面臨高齡化、少子化，國內家庭結構多以小家庭為主，當家中長輩住院時，不只有醫療問題，也可能有生活方面需要協助，過去這些工作常落在護理人員，或由家屬花錢聘請看護。衛福部三年前開始推動住院整合照護計畫，在醫院採共聘制度，多名病人可以聘請一位照服員或護佐，每人一個月由公務預算給付750元，減輕病人及家屬負擔，同時減輕護理人員工作負荷，三年來口碑不錯。

石崇良說，依據統計，去年參與的醫院約110家，使用床數約為5000床，共有2700名照服員提供服務，今年最新計畫將擴增至3萬床，數量約是目前全國7萬急性病床一半，編列預算從去年5億元，增至今年25億元，因急需照服員人力，而提出中階技術人力計畫，運用已在國內工作6年、通過照服員訓練的外籍工作者，語言溝通上已較無問題，可以在醫院從事照服員的工作。

「如果，各界對於外籍照服員有所疑慮，將會繼續溝通。」石崇良說，住院整合照顧計畫是很好的政策，可以達到三贏的目標，包括有助於醫院管理、提升住院病人的照顧品質、減輕護理人員的工作負荷，期待各界一起支持。至於，醫院外籍照服員薪資的門檻，他說，目前長照機構、護理之家已開放聘請外籍照服員，薪資將會於三者間取得平衡。

