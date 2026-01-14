持續清晨急凍但白天回暖！這時變天轉濕冷 恐有首颱水氣加持

今天是大陸冷氣團減弱的過程，清晨受到輻射冷卻效應影響，西半部有部分地區出現顯著低溫。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天至周五之前日夜溫差相當偏大，清晨有偏涼冷情形，局部地區還是有可能出現10度以下低溫，特別提醒要注意日夜溫差大的狀況。

周五至周日迎風面的降雨會略為增多一些，她說，比較明顯的轉變，落在周日、下周一之後，隨著東北季風增強，以及下一波的大陸冷氣團報到，下周天氣轉偏濕涼、濕冷，氣溫後續會進一步下降，留意最新天氣預報資訊。

目前台灣上空偏向晴朗的情形，朱美霖表示，菲律賓的東方海面有一些熱帶雲簇發展，今天清晨2時在菲律賓東南方有形成今年第一個熱帶性低氣壓，上午8時位置大約在鵝鑾鼻東南方1850公里的海面上，未來偏向朝西北再轉往比較偏北的方向移動。

朱美霖表示，隨著它移動過程，愈是往西北、往北的方向，這樣的海氣條件會愈來愈不利它發展，雖然它未來有機會發展為輕度颱風，但後續再進一步往北移動或繼續發展增強是比較有限的。要留意的是，後期在下周左右，會為台灣帶來中高層水氣。

台灣附近天氣情形，朱美霖表示，今天西半部地區相當晴朗，輻射冷卻影響，今天清晨低溫相當明顯，目前最低氣溫是新竹縣關西4.9度，新竹和苗栗為8至6度偏低氣溫，各地都有偏涼冷情形。不過，白天隨著太陽加熱，恢復到比較舒適溫暖的情形，日夜溫差偏大。

溫度趨勢，朱美霖表示，今天清晨溫度低點明天還是持續，明天在西半部普遍低溫來到14度上下，尤其是局部空曠平原、近山區的地方，低溫可以來到10度左右或是以下。白天因為太陽加熱比較偏溫暖，溫度可以來到20至25度上下，日夜溫差大，這樣的天氣型態到周五前都比較明顯，周六、周日比較減緩。

朱美霖表示，今晚冷高壓進一步出海，台灣附近轉成偏東風，這樣的環境持續到周五，偏暖且天氣比較穩定。周六、周日隨著南邊熱帶系統外圍的水氣稍微移動到台灣上空，因此台灣附近的中高層水氣略為增多，迎風面降雨也略為增多。

比較顯著的天氣轉變，落在下周一、下周二。朱美霖表示，隨著東北季風增強，以及下一波的大陸冷氣團南下，台灣附近的東北風明顯增強，迎風面降雨也會明顯增多。周六、周日之前比較溫暖的型態，清晨留意西半部有局部霧出現。

朱美霖表示，周六、周日雲量稍微增多，清晨的輻射冷卻沒有這麼明顯，但是低溫會來到14至16度上下，感受上日夜溫差比較大。下周一北台灣率先降溫，下周二開始，冷空氣南下，北台灣氣溫更加偏低，白天氣溫20度以下，甚至晚間之後中部和其他各地氣溫也會逐漸明顯下降，所以下周二、下周三左右各地可以感受到下一波冷空氣的威力，低溫可以來到14度或以下。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天到明天晴到多雲，只有東南部、恆春半島零星降雨。周五到周日左右，尤其周六、周日迎風面降雨略為增多一些，大台北山區、基隆北海岸、東半部偶爾有些降雨狀況，其他各地多雲到晴為主。

朱美霖表示，比較明顯天氣轉變，落在下周一至下周二，下周一東北季風增強，到了下周二大陸冷氣團南下，迎風面桃園以北、東半部地區會有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、桃園以北的降雨比較持續，偏向陰雨的天氣。

周五以前留意早晚偏涼冷情形，日夜溫差相當大。朱美霖表示，下周二冷空氣報到，會明顯轉冷。這樣偏回暖情形本周持續，中南部清晨留意局部霧可能影響能見度，行車用路注意安全。周六開始迎風面降雨略為增多一些，外出攜帶雨具備用。周五、周六花東沿海容易有長浪，周日起東北風偏強，沿海風浪大。 今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供