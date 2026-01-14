快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

高鐵春節疏運車票16日起開賣 共計加開395班次列車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自2月13日至2月23日規劃為期11天的春節疏運，共加開395班次列車，總計11天提供2,162班次列車的旅運服務。自1月16日凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機預購。

台灣高鐵公司提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請搭乘對號座的旅客盡早規劃行程，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；同時，對號座旅客若有提早搭車需求，請先行換票，以利座位釋出、供其他旅客購買。此外，今年春節也特別在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠，歡迎旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

為方便旅客規劃行程，台灣高鐵網站也將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票。此外，台灣高鐵於春節疏運期間，特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車），歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班及提早發車車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢（延後收班及提早發車車次，詳附表）。

台灣高鐵提醒，持定期票或回數票旅客，於2月14日至2月22日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別自2月23日起依效期重疊天數自動展延效期，即有效期間含春節國定假日期間者，將自2月23日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。

台灣高鐵建議雙北地區的旅客，可多加利用南港站進出，以避開人潮。疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，敬請自由座旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，輕鬆掌握各車次自由座車廂配置及停靠站。另建議自由座旅客當日到站後開啟手機藍牙，使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。

春節疏運期間，台灣高鐵公司除增加適用「早鳥優惠」班次數，同時於離峰時段維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

春節 車廂

延伸閱讀

台鐵3車站公廁求救裝置無警報聲 消保處查核後改善

北宜高鐵挨批決策失序 綠營縣長參選人林國漳稱讚好政策：應該支持

高鐵台南站旅客落軌台南-左營停駛 中午12時54分恢復正常營運

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

相關新聞

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預...

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有趣的對比，昨晚的輻射冷卻...

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

今年第1號颱風洛鞍最快本周生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方1330公...

機場拿錯行李下場慘 林氏璧提醒出入境務必確認1事：可以避免悲劇發生

出國旅遊，務必確認不要拿錯行李。Threads有一名網友，他的友人在日本入境時拿錯行李，失主報案，最後賠償5萬元日圓和解...

藝術家林智信辭世、享耆壽90歲 文化部頒贈旌揚狀

藝術家林智信去年12月31日辭世，享耆壽90歲，文化部藝術發展司長周雅菁今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林智信之子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。