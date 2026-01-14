快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

春節連假車票已開訂 台鐵：全線上有餘位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司於14日零時起，開放2026年春節假期（2月13日至2月23日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成11萬9,126筆、20萬4,249張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月16日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)高雄往臺北方向

2月21日下午12時至2月22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)臺東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵表示，另2月13日、14日、21日及22日加開之實名制列車，將於1月15日（星期四）0時起開放設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

自強號 台鐵

延伸閱讀

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡　11月高雄連唱3天掀ARMY搶票戰

手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

賴瑞隆選高雄市長綠營穩了？他揭1隱憂無法避：賴總統、陳其邁要想辦法

相關新聞

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有趣的對比，昨晚的輻射冷卻...

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

今年第1號颱風洛鞍最快本周生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方1330公...

機場拿錯行李下場慘 林氏璧提醒出入境務必確認1事：可以避免悲劇發生

出國旅遊，務必確認不要拿錯行李。Threads有一名網友，他的友人在日本入境時拿錯行李，失主報案，最後賠償5萬元日圓和解...

護產工會反倉促開放外籍照服員 石崇良：今年將擴增至3萬床至急需人力

醫院護理人力短缺，衛福部擬在「住院整合照護計畫」開放外籍照服員及護佐，照護急性病房患者，台灣護理產業工會昨發出五點聲明，...

持續清晨急凍但白天回暖！這時變天轉濕冷 恐有首颱水氣加持

今天是大陸冷氣團減弱的過程，清晨受到輻射冷卻效應影響，西半部有部分地區出現顯著低溫。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。