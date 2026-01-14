首颱洛鞍將生成 颱風論壇曝最新路徑和侵台機率

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD01號的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD01號的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

熱帶性低氣壓TD01號今天凌晨2時生成，中心位置在馬尼拉東南東方1330公里海面上，有發展為輕度颱風洛鞍的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年第1號颱風「洛鞍」即將形成，熱帶低壓91Ｗ目前位於菲律賓東南方海域，未來幾天會先朝西北移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預期周末抵達菲律賓呂宋島東部外海後，轉向東北，侵襲台灣的機率很低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

