台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票
因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票。台鐵公司表示，完成訂票後需在2天內（含訂票當日）取票，逾期未取車票將於1月16日周五上午9時重新釋出。
因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，東部幹線昨天0時開搶，西部幹線今天0時開搶、東線實名制則於明天0時開放訂票。
台鐵公司說，今天0時起，開放115年春節假期（2月13日至2月23日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票，訂票過程順利。
台鐵提醒，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。
逾期未取的車票，將於1月16日上午9時重新釋出；因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
截至今日上午9時車票預訂概況：
一、西部幹線車票預訂概況：
(一)台北往高雄方向
2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。
(二)高雄往台北方向
2月21日下午12時至2月22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。
二、東部幹線車票預訂概況：
(一)台北往花蓮、台東方向
2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。
(二)台東、花蓮往台北方向
2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。
三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往台東方向
2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。
(二)台東往高雄方向
2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。
另外，台鐵表示，2月13日、14日、21日及22日加開的實名制列車，將於1月15日（周四）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。
