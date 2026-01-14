快訊

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

聽新聞
0:00 / 0:00

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有趣的對比，昨晚的輻射冷卻，新北站有反應，台北站可說完全無反應。

鄭明典表示，兩地都是晴空，差異就是風場決定。當環境風場是東北風到偏東風的情況，會有一股氣流由基隆河谷流經台北盆地，台北站因此受到影響，雖然風速並不強，但微風持續未停。新北站在天亮前風速也稍增，風速變，降溫就停止。

新北站的輻射冷卻反應相對快，怎麼知道是輻射冷卻？鄭明典昨天表示，非常微弱的風速，所以不是大環境的冷空氣流動造成的降溫。

至於持續輻射冷卻，低溫可以多低？鄭明典說，輻射冷卻的低溫限制是露點溫度，當氣溫降至露點，水氣開始凝結，水氣會釋放潛熱，同時水霧也是超級溫室效應物質，會使後續降溫困難。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

清晨4時溫度分布。圖／取自鄭明典臉書
清晨4時溫度分布。圖／取自鄭明典臉書

輻射 低溫 新北

延伸閱讀

早上強烈大陸冷氣團達標 鄭明典：新的冷高壓影響夜晚氣溫恐比清晨高

今晨低溫比昨晨升高不少 鄭明典說不是暖空氣來而是這原因

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

台大9.1度比陽明山的文大更冷 鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強

相關新聞

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有趣的對比，昨晚的輻射冷卻...

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

今年第1號颱風洛鞍最快本周生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方1330公...

機場拿錯行李下場慘 林氏璧提醒出入境務必確認1事：可以避免悲劇發生

出國旅遊，務必確認不要拿錯行李。Threads有一名網友，他的友人在日本入境時拿錯行李，失主報案，最後賠償5萬元日圓和解...

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

把握本周短暫回暖的好天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，下周天氣型態又將再度轉變。根據歐洲（EC-A...

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

今天平地最低溫依序是新竹縣關西鎮5.3度、苗栗縣頭屋鄉5.9度、苗栗縣西湖鄉6.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮...

「台北不缺我一個但台東很缺」 東基3醫師用行動回應台東醫療困境

醫護人力不足長年是台東醫療體系的隱憂，為補強急重症醫療量能，台東基督教醫院近年積極爭取衛生福利部「醫中計畫」補助，自20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。