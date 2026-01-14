新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

台北站今天清晨最低溫為15.9度，新北站最低溫則是10.9度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有趣的對比，昨晚的輻射冷卻，新北站有反應，台北站可說完全無反應。

鄭明典表示，兩地都是晴空，差異就是風場決定。當環境風場是東北風到偏東風的情況，會有一股氣流由基隆河谷流經台北盆地，台北站因此受到影響，雖然風速並不強，但微風持續未停。新北站在天亮前風速也稍增，風速變，降溫就停止。

新北站的輻射冷卻反應相對快，怎麼知道是輻射冷卻？鄭明典昨天表示，非常微弱的風速，所以不是大環境的冷空氣流動造成的降溫。

至於持續輻射冷卻，低溫可以多低？鄭明典說，輻射冷卻的低溫限制是露點溫度，當氣溫降至露點，水氣開始凝結，水氣會釋放潛熱，同時水霧也是超級溫室效應物質，會使後續降溫困難。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

清晨4時溫度分布。圖／取自鄭明典臉書