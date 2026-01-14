「台北不缺我一個但台東很缺」 東基3醫師用行動回應台東醫療困境

醫護人力不足長年是台東醫療體系的隱憂，為補強急重症醫療量能，台東基督教醫院近年積極爭取衛生福利部「醫中計畫」補助，自2020年起，每年引進4位來自醫學中心的醫師支援，投入門診、住院與重症醫療。多數醫師支援期滿後返回原服務醫院，但6年來，卻有3位醫師選擇留下來，成為偏鄉醫療體系中難得的穩定力量。

東基指出，2019年通過急診中度級能力評定後，隨即爭取醫中計畫補助，陸續迎來奇美醫院、彰化基督教醫院、國泰綜合醫院等醫學中心醫師，從人口密集的都會區，來到僅約21萬人口的台東縣，協助東基朝中度級急救責任醫院邁進。

東基院長馬堅毅表示，感謝衛福部長期支持，醫中計畫不僅補足人力，更補齊科別與經驗。支援醫師皆在醫學中心接受完整專科訓練，技術成熟，能即時回應偏鄉病人需求，對醫院整體醫療量能幫助甚大。

選擇繼續支援或轉任東基專任醫師的3人，分別為國泰醫院一般外科李柏慶、彰化基督教醫院神經內科施昱丞，以及奇美醫院一般外科廖得凱。3人坦言，初到台東時，明顯感受到設備、人力與資源落差，地區醫院更需要能獨當一面的通才型醫師，但也正因如此，讓他們感受到被需要。

李柏慶表示，「台北不缺我一個外科醫師，台東卻真的缺這一個。」他細數，全縣仍在第一線開急診刀的一般外科醫師，用十根手指就數得出來，其中還包括82歲仍持續執刀的曾茂雄醫師。在東基沒有住院醫師支援，遇到複雜手術，往往由2名主治醫師合作完成，對年輕醫師而言，是責任也是珍貴的學習。

施昱丞則指出，神經內科病人多為高齡長者，在台東常見獨居或家庭支持不足情況，加上族群多元，一個門診可能同時使用多種語言溝通，對醫療與耐心都是考驗。廖得凱分享，在東基1個月主刀近30台手術，服務量遠超醫學中心初任主治醫師，卻也讓他找回當初投入醫療的初心。

馬堅毅強調，偏鄉與都市醫療差距短期難以消弭，但醫中計畫已證明，制度若到位，醫師願意留下來。未來仍盼有更多醫師「東來」，一起撐起台東的急重症醫療防線。