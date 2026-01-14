晴朗回溫仍要留意輻射冷卻低溫 下周強烈冷氣團「這3天最凍」

今天最低溫出現在新竹關西的4.9度，其次是苗栗造橋5.5度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨因為雲量少、輻射冷卻作用明顯的關係，西半部從北到南仍然普遍有顯著的低溫發生。台北站今天清晨最低溫為15.9度，在盆地內風力較強、風向偏東的情況下，並沒有明顯的輻射冷卻低溫出現。

吳聖宇表示，今天白天起帶來冷空氣的大陸地面高壓出海，往日本附近移動，台灣附近的風向逐漸轉偏東風，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到周六左右，大陸北方蒙古、華北一帶雖然未來兩三天內逐漸有新的冷高壓建立並且向東延伸，但是暫時還不會往南延伸影響到台灣。

偏東風加上環境整體較偏乾，吳聖宇表示，周六前台灣附近的天氣應該大致都是穩定的，周五、周六東半部降雨的機會略為增多，不過應該還是比較局部性，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。

一直到周六白天各地溫度逐漸上升，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫可以到22至24度或以上，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫可能到26至28度或以上。但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯。

下一波冷空氣，吳聖宇說，將從周日開始逐漸南下，周日到下周一仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下周二開始影響，並且持續到下周五。下周三到下周五將是冷空氣影響最明顯的3天，要等到下個周末冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫。

他表示，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。

天氣的部分，吳聖宇表示，也是要從周日開始，隨著底層東北季風增強而有所變化，迎風面大台北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下周一、下周二東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。

吳聖宇表示，下周三到下周五隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，也不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會比較明顯，高山地區出現降雪的機會也比較高，整體天氣會偏向濕冷型態。

何時天氣好轉？吳聖宇表示，要等到下周六、25日較乾的空氣進來，各地天氣才會好轉，轉變成乾冷的型態。濕冷的型態會比乾冷型對於日常生活、身體健康的影響更大，如果接下來預報仍然持續不變的話，要先預作準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。