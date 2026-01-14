台灣燈會竹編主燈「光之新徑」 再邀享譽國際地景藝術家王文志操刀

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。圖／駐日台灣文化中心提供
王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。圖／駐日台灣文化中心提供

2026年嘉義縣燈會即將登場，其中備受矚目亮點之一「嘉義夢燈區」設於縣府前廣場，透過藝術裝置結合光影科技，鋪陳城市發展的時間軸線，訴說嘉義從農業根基邁向科技未來的轉型故事。夢燈區吸睛作品電腦動畫，日前由縣長翁章梁公布，由出身嘉縣梅山鄉、享譽國際地景藝術家王文志打造主燈作品「光之新徑」。作品高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置藝術。

王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。該作動員台灣團隊、國際志工與日本當地居民合力打造。王文志說，去年日本創作「擁抱小豆島」是他參與瀨戶內藝術祭以來最具挑戰性與創新精神的作品。2010年首度參與瀨戶內藝術祭以來連續6屆受邀，竹編建築已成為瀨戶內群島極具代表性的地景藝術。

王文志嘉義作品包括2012「森林之歌」、2012「月影潭心」公共藝術；2010嘉市主辦台灣燈會特色燈區「庭燎之光」；為創作家鄉台灣燈會竹編主燈，王文志延續其最具代表性竹編創作語彙，選用嘉義在地竹材，由工藝師以純手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，形塑出既溫潤又前衛的空間感。

「光之新徑」象徵嘉義從土地扎根、一步步走向未來的過程。王文志表示，希望觀眾能走進作品之中，透過穿梭、停留與互動，讓藝術不只是被觀看的物件，而是促成人與人交流的媒介。「嘉義夢燈區」整體規畫導入AR擴增實境、光雕投影及LED動態裝置，每30分鐘上演一場約10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯出一條「從過去走向未來」的城市敘事軸線。

縣長翁章梁說，2026台灣燈會3月3日至3月15日登場，規畫1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件作品，並邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞及日本青森睡魔祭等國際演出，另設2公頃親子燈區，以及嘉義優鮮、原住民與宗教燈區，展現嘉義在地文化與國際視野的交會。

王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。圖／王文志提供
王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。圖／王文志提供
王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。圖／王文志提供
王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。圖／王文志提供
2026年嘉義縣燈會「嘉義夢燈區」作品電腦動畫，日前由縣長翁章梁公布，由出身嘉縣梅山鄉、享譽國際地景藝術家王文志打造主燈作品「光之新徑」。作品高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置藝術。圖／嘉縣府提供
2026年嘉義縣燈會「嘉義夢燈區」作品電腦動畫，日前由縣長翁章梁公布，由出身嘉縣梅山鄉、享譽國際地景藝術家王文志打造主燈作品「光之新徑」。作品高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置藝術。圖／嘉縣府提供
2026年嘉義縣燈會「嘉義夢燈區」作品電腦動畫，日前由縣長翁章梁公布，由出身嘉縣梅山鄉、享譽國際地景藝術家王文志打造主燈作品「光之新徑」。作品高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置藝術。圖／嘉縣府提供
2026年嘉義縣燈會「嘉義夢燈區」作品電腦動畫，日前由縣長翁章梁公布，由出身嘉縣梅山鄉、享譽國際地景藝術家王文志打造主燈作品「光之新徑」。作品高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置藝術。圖／嘉縣府提供

嘉義 台灣燈會 日本

