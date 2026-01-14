台灣燈會竹編主燈「光之新徑」 再邀享譽國際地景藝術家王文志操刀
2026年嘉義縣燈會即將登場，其中備受矚目亮點之一「嘉義夢燈區」設於縣府前廣場，透過藝術裝置結合光影科技，鋪陳城市發展的時間軸線，訴說嘉義從農業根基邁向科技未來的轉型故事。夢燈區吸睛作品電腦動畫，日前由縣長翁章梁公布，由出身嘉縣梅山鄉、享譽國際地景藝術家王文志打造主燈作品「光之新徑」。作品高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置藝術。
王文志竹編藝術近年頻頻在國際舞台發光。2025年日本瀨戶內國際藝術祭中，他以作品「擁抱小豆島」成為全場焦點。該作動員台灣團隊、國際志工與日本當地居民合力打造。王文志說，去年日本創作「擁抱小豆島」是他參與瀨戶內藝術祭以來最具挑戰性與創新精神的作品。2010年首度參與瀨戶內藝術祭以來連續6屆受邀，竹編建築已成為瀨戶內群島極具代表性的地景藝術。
王文志嘉義作品包括2012「森林之歌」、2012「月影潭心」公共藝術；2010嘉市主辦台灣燈會特色燈區「庭燎之光」；為創作家鄉台灣燈會竹編主燈，王文志延續其最具代表性竹編創作語彙，選用嘉義在地竹材，由工藝師以純手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，形塑出既溫潤又前衛的空間感。
「光之新徑」象徵嘉義從土地扎根、一步步走向未來的過程。王文志表示，希望觀眾能走進作品之中，透過穿梭、停留與互動，讓藝術不只是被觀看的物件，而是促成人與人交流的媒介。「嘉義夢燈區」整體規畫導入AR擴增實境、光雕投影及LED動態裝置，每30分鐘上演一場約10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯出一條「從過去走向未來」的城市敘事軸線。
縣長翁章梁說，2026台灣燈會3月3日至3月15日登場，規畫1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件作品，並邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞及日本青森睡魔祭等國際演出，另設2公頃親子燈區，以及嘉義優鮮、原住民與宗教燈區，展現嘉義在地文化與國際視野的交會。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言