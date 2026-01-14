1月有颱風形成很奇怪？ 專家解惑 準「洛鞍」路徑曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年第1個熱帶性低氣壓TD-01今天凌晨在菲律賓東方海面形成，未來將在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣。圖／取自中央氣象署網站
今年第一個熱帶性低氣壓TD-01今天凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第1號颱風的趨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，如果形成颱風會叫「洛鞍」，是由寮國所提供的名字，是燕子的意思，預估未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣。

他說，熱帶性低氣壓TD-01外圍環流雲系則將在周末到下周一之間來到巴士海峽、台灣東南方外海，跟台灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。

1月份有颱風形成其實並不奇怪，吳聖宇表示，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

