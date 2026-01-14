洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲
今年第1號颱風洛鞍最快本周生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方1330公里海面上（鵝鑾鼻東南方1860公里的海面上），以每小時16公里速度向西北方向前進，有發展為輕度颱風洛鞍的趨勢，在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今年第一個熱帶性低氣壓已於今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響，預估明天有機會發展為今年第1號颱風洛鞍的機率。
正月颱風特別嗎？賈新興表示，氣候上平均正月颱風有0.5個，表示過去正月無颱風，也是有1顆颱風，都算還好。但是如果有2個颱風就算真特別了，因為過去只有4次。
近期天氣，他說，周日前天氣穩定晴朗，日夜溫差大。至於天氣明顯轉變期，下周一起東北季風影響，下周二至下周四有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫降。
賈新興表示，明天，各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲。周五，午後北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨。周六至周日，北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。
下周一東北季風增強，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後各地山區、新竹及花東亦轉有零星短暫雨。下周二至下周四，有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹、花東及南投以南亦有零星短暫雨。下周五，大陸冷氣團減弱，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹、花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言