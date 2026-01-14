洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

今年第1號颱風洛鞍最快本周生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東南東方1330公里海面上（鵝鑾鼻東南方1860公里的海面上），以每小時16公里速度向西北方向前進，有發展為輕度颱風洛鞍的趨勢，在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今年第一個熱帶性低氣壓已於今天凌晨2時在菲律賓東方海面生成，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響，預估明天有機會發展為今年第1號颱風洛鞍的機率。

正月颱風特別嗎？賈新興表示，氣候上平均正月颱風有0.5個，表示過去正月無颱風，也是有1顆颱風，都算還好。但是如果有2個颱風就算真特別了，因為過去只有4次。

近期天氣，他說，周日前天氣穩定晴朗，日夜溫差大。至於天氣明顯轉變期，下周一起東北季風影響，下周二至下周四有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫降。

賈新興表示，明天，各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲。周五，午後北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨。周六至周日，北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後各地山區、新竹及花東亦轉有零星短暫雨。下周二至下周四，有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹、花東及南投以南亦有零星短暫雨。下周五，大陸冷氣團減弱，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹、花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

每月颱風生成數氣候值。圖／取自賈新興臉書 未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書