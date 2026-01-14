快訊

機場拿錯行李下場慘 林氏璧提醒出入境務必確認1事：可以避免悲劇發生

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行李示意圖。歐新社
行李示意圖。歐新社

出國旅遊，務必確認不要拿錯行李。Threads有一名網友，他的友人在日本入境時拿錯行李，失主報案，最後賠償5萬元日圓和解，律師費另計，若未和解留下前科，恐怕這輩子再也不能去日本了。日旅達人林氏璧在臉書分享該篇文章，他表示，在行李轉盤上看到行李的第一件事，絕對是要看清楚上面的行李貼紙是不是寫著自己的名字，出國回國都一樣。多花2秒鐘看清楚，可以避免一場悲劇的發生。

Threads有網友指友人因為拿錯行李，在日本被報警偷竊罪，最後賠償5萬日幣和解，請日本律師費用另計。且日本律師說，如果對方沒有原諒，未來有前科會被日本禁止入境，這輩子再也不能去日本了。

林氏璧也分享他的友人類似經驗，對方是回國時在桃園國際機場拿錯他人行李，後來上班一直沒碰行李，結果兩天後警察打電話告知被當作偷竊處理。因為對方報警了，調監視器後發現。後續處理很麻煩，所以，拿行李之前一定要看清楚。「拿錯別人的行李，意味著你自己的行李也沒拿走，就是一場悲劇」。沒什麼好趕時間的，「這幾秒的小心可以節省你和對方好幾個小時」。

其他網友表示，「其實登機牌上都有註明你的行李編號和英文姓名，相對行李上也會有此標籤貼紙」、「貼貼紙+吊牌最好認」、「拿行李不要只看外觀，一定有要核對行李條上的資料」、「做為很害怕被拿錯行李的人，看到有人被拿錯，走法律程序，真的覺得很感謝這些人沒有大事化小小事化無，希望會亂拿的人可以多看這些案例多小心一點」、「家人的行李就被拿錯了，在機場浪費時間聯絡對方，直至晚上10點才換取回來。瞎的是行李箱外型、品牌跟顏色都不一樣，只有束帶相同，對方也能拿著就離開」。

行李箱 日本 出國旅遊

