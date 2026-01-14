把握晴朗好天氣！周末起水氣增 下周二冷氣團南下大降溫

今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中央氣象署表示，今天清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度。

今天白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

明天、周五輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六、周日各地早晚仍涼；菲律賓東南方有低壓系統活動，環境水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

下周一東北季風增強，下周二大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周五冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣強度及影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

明天、周六、周日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。周五至周六花東沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪出現的機率。