獨／別嚇到！戴口罩領錢警示音會響 5家銀行試辦臉部辨識ATM

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

高雄地牛翻身！上午6時15分甲仙規模3.5淺層地震 最大震度1級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午6時15分，在高雄市政府北北東方55.2公里，位於高雄市甲仙區，發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.8公里。

各地震度級：高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

地震 高雄市 規模

