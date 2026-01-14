下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周二起，新的一波強冷空氣又將南下。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
把握本周短暫回暖的好天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，下周天氣型態又將再度轉變。根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下周二起，新的一波強冷空氣又將南下。

「林老師氣象站」表示，它有以下3個重要特徵，第一，冷空氣強度不弱，至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，也有升級至寒流的潛力。第二，冷的時間至少在3至4天以上，評估影響時間在1月20日下周二至1月23日下周五。

第三，冷的型態為先濕冷、後轉乾冷。他說，初期迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

下周二起，新的一波強冷空氣又將南下。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
