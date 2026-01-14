本周冷氣團中場休息 日夜溫差劇烈「單日10度上下震盪」

本周冷氣團中場休息。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，本周全台都在乾冷空氣的控制下，但強度顯然不如上周末的強烈大陸冷氣團，可說進入一段中場休息的時間。

不過，雖然冷空氣強度有限，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但本周日夜溫差將會相當劇烈，白天太陽露臉時，高溫能來到溫暖的2字頭，但深夜時段，輻射冷卻效應發威時，低溫仍然會下探15度左右。連續幾天都會是單日10度上下的震盪，穿著上要多留意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個中場休息時段，預計可以維持到周末。下周預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上周的冷氣團，這幾天的舒適天氣可以好好把握。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 溫度趨勢。 圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書