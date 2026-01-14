聽新聞
0:00 / 0:00
本周冷氣團中場休息 日夜溫差劇烈「單日10度上下震盪」
本周冷氣團中場休息。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，本周全台都在乾冷空氣的控制下，但強度顯然不如上周末的強烈大陸冷氣團，可說進入一段中場休息的時間。
不過，雖然冷空氣強度有限，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但本周日夜溫差將會相當劇烈，白天太陽露臉時，高溫能來到溫暖的2字頭，但深夜時段，輻射冷卻效應發威時，低溫仍然會下探15度左右。連續幾天都會是單日10度上下的震盪，穿著上要多留意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個中場休息時段，預計可以維持到周末。下周預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上周的冷氣團，這幾天的舒適天氣可以好好把握。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言