掛簡體字新年布條再掀議 小北百貨啟動再檢視機制：重新清查194家門市

台灣知名連鎖生活賣場「小北百貨」日前因販售印有「簡體字」的作業袋，引起討論，已緊急下架。現在又有Threads網友發現，高雄1家小北百貨的門口掛的「福馬迎春，新春快樂」布條竟是簡體字。對此，小北百貨在該篇文章留言道歉，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用；公司亦已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市 不分商品類別與廣宣形式，嚴禁使用簡體文字。

Threads網友逛小北百貨苓雅自強店，發現門口懸掛的布條「福馬迎春，新春快樂」，竟是簡體字，且布條上印有小北百貨字樣和LOGO，應為特製。該名網友表示，「小北百貨現在連用繁體字都不願意了呀？」另有1名網友昨天發現另一家小北百貨掛的「馬年大吉」布條也是簡體字，同樣印有小北百貨字樣和LOGO。

其他網友表示，「上次講的很好聽說會改進，結果只是敷衍一下」、「身為美工，就算用到簡體字型做稿，遇到不支援的繁體字，也會另外用字型想辦法再拼成繁體字，小北的美編這樣直接放簡體字真的很懶」、「這是小北百貨在中國開的門市嗎」、「小北百貨本土企業你在跟我開玩笑嗎」、「都特地上Logo了，改個繁體是會多累」、「不是才剛道歉完，現在是自己賞自己巴掌」。

小北百貨對此道歉，日前已針對文教類商品出現簡體文字一事全面下架，並完成該類商品之清查作業。但相關管理措施尚未全面落實前，近日仍有門市於其他對外廣宣物上出現簡體文字疏漏，「顯示我們在整體管理與落實執行上仍未周全，對此我們深感抱歉」。

小北百貨表示，針對圖中出現內含簡體文字的布條，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用。公司已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字。此次事件反映出在內部管理、溝通與審核流程上仍有不足，未能在第一時間同步落實於所有環節，對因此造成消費者的疑慮與不佳觀感，深表歉意。

小北百貨說，將持續以「繁體中文為台灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣的審核機制、內部宣導與教育訓練，並維持品牌一貫的原則與一致性。

●小北百貨回應全文：

謝謝大家持續關心並提醒我們。

日前針對文教類商品出現簡體文字一事，公司已即刻要求全台門市全面下架相關商品，並完成該類商品之清查作業。

然而，在相關管理措施尚未全面落實前，近日仍有門市於其他對外廣宣物上出現簡體文字之疏漏，顯示我們在整體管理與落實執行上仍未周全，對此我們深感抱歉。

針對圖中出現內含簡體文字之布條，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用。

同時，公司亦已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市 不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字。

此次事件反映出我們在內部管理、溝通與審核流程上仍有不足，未能在第一時間同步落實於所有環節，對因此造成消費者的疑慮與不佳觀感，我們深表歉意。

未來，小北百貨將持續以「繁體中文為臺灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣之審核機制、內部宣導與教育訓練，並維持品牌一貫的原則與一致性。