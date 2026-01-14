高雄甲仙區清晨規模3.5淺層地震 最大震度2級

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

2026年1月14日06時15分，高雄市甲仙區發生一場芮氏規模3.5的淺層地震，地震深度約8.8公里，位於高雄市政府北北東方約55.2公里處。此次地震為極淺層地震，震源距離地表較近，使部分高雄市區可感受到搖晃，為今晨有感地震事件之一。

最大震度2級地區:高雄市

高雄市甲仙區經測得最大震度為2級，此級震度屬於輕震，大多數人能夠感覺搖晃，電燈及懸掛物會輕微搖晃，停放中的汽車也有微弱晃動。此類震度通常不造成建築損害，民眾無需過度恐慌，但建議保持警覺，注意餘震可能發生。

最大震度1級地區:臺南市

臺南市部分地區感受到微震，震度為1級。此級震度多為靜止時感覺到輕微搖晃，影響較輕微，生活及公共設施通常不受影響。

由於此次地震最大震度未達3級，建議民眾仍持續關注官方地震通報，並落實防震措施。地震發生時，室內應遵守「趴下、掩護、穩住」的防護原則；室外則應遠離危險建築物和高處懸掛物。地震後應檢查周邊安全並聽取官方指示，避免因餘震造成二次傷害。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

